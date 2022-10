Tottenham: les larmes de Richarlison, blessé, qui craint de rater le Mondial

Touché à un mollet lors de la victoire de Tottenham contre Everton samedi, Richarlison a fondu en larmes après le match. Cette blessure tombe très mal pour l'attaquant brésilien à un mois de la Coupe du monde au Qatar.

Il a quitté le stade en béquilles, inconsolable. Touché au mollet gauche lors de la victoire de Tottenham samedi contre Everton (2-0), en Premier League, Richarlison est incertain pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre). Blessé en début de seconde période, l’attaquant brésilien de 25 ans a d’abord tenté de rester sur le terrain, avant de se résoudre à céder sa place, en boitant.

"Ce qui est sûr, c’est qu’il est forfait pour le match contre Manchester United (mercredi). Il va avoir besoin d’un peu de temps pour récupérer. Il était déçu et frustré. C’est un problème au mollet. Il va passer une IRM pour comprendre l'étendue du problème. J'espère que ce n'est pas un problème trop grave", a indiqué Antonio Conte après la rencontre. Richarlison, passé d’Everton à Tottenham pour près de 60 millions d’euros l’été dernier, semblait encore plus inquiet que son coach.

"Même marcher me fait mal"

Au moment de répondre aux questions des journalistes en zone mixte, l’émotion a pris le dessus et il n’a pu retenir ses larmes. "C’est un peu difficile de parler. Tout est si proche, il reste environ un mois avant mon rêve (le Mondial). On se prépare et on travaille tous les jours que rien de grave n’arrive. Malheureusement, aujourd’hui j’ai eu cette blessure. Maintenant je vais devoir attendre et suivre un traitement pour pouvoir récupérer le plus vite possible. J'ai déjà subi une blessure de ce genre, mais j'espère pouvoir guérir le plus vite possible. Même marcher me fait mal, mais je dois rester positif dans ma tête pour pouvoir être au Qatar", a-t-il confié au micro de ESPN.

Avec 17 buts en 38 matchs disputés depuis ses débuts en sélection il y a quatre ans, Richarlison est un élément important pour Tite. Il a encore marqué des points lors du dernier rassemblement de la Seleção, avec un doublé contre le Ghana (3-0) en amical et un autre but face à la Tunisie (5-1). Placé dans le groupe G, le Brésil débutera le Mondial le 24 novembre contre la Serbie, avant de défier la Suisse et le Cameroun.