Volpato refuse La Coupe du monde avec l’Australie pour jouer pour l’Italie

Premier adversaire de l’équipe de France au Mondial, l’Australie a tenté de convaincre le jeune Christian Volpato de défendre les couleurs des Socceroos au Qatar. Mais le milieu offensif de l’AS Rome a refusé, préférant attendre une sélection avec l’Italie.

Refuser de participer à une Coupe du monde est une décision suffisamment rare pour être soulignée. Christian Volpato, milieu offensif polyvalent de bientôt 19 ans, a reçu un appel du pied de la part de la sélection australienne, premier adversaire des Bleus le 22 novembre prochain (20h). Mais il a décliné la proposition, dans l’espoir d’être un jour convoqué avec l’Italie. Et comme le souligne AS, son agent Francesco Totti n’est sans doute pas étranger à ce choix de viser la Nazionale.

"Il est revenu hier soir et a décliné l'offre de venir jouer pour l'Australie à la Coupe du monde"

"J'ai parlé à Cristian hier, trois fois, déclare le sélectionneur des Socceroos Graham Arnold en conférence de presse ce mardi. Avant cela, je lui avais parlé à de nombreuses reprises. Je lui ai quasiment dit hier qu'il était dans la sélection de 26 joueurs, il voulait partir et y réfléchir. Il voulait parler aux gens autour de lui qui ont aidé à guider sa carrière, et il est revenu hier soir et a décliné l'offre de venir jouer pour l'Australie à la Coupe du monde".

"Et vous savez que c'est sa décision en fin de compte, ajoute-t-il. Mais je préfère regarder les jeunes joueurs que nous avons (…) Cristian a le sentiment, à ce moment de sa carrière, que c'est une décision très importante. Et en ce moment, il ne veut pas prendre cette décision massive, ce qui est tout à fait son droit".

8 matchs avec l'équipe première de l'AS Rome

Né à Camperdown en Australie, Volpato a effectué sa post-formation à l’AS Rome où il évolue depuis 2020 et a déjà disputé 8 matchs avec l’équipe première des Giallorossi. Le 31 octobre dernier, il a même marqué et délivré une passe décisive contre l’Hellas Vérone en sortant du banc (1-1) et pourrait profiter de la blessure de Pellegrini pour grapiller du temps de jeu contre Sassuolo, ce mercredi.