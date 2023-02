Crise à la FFF: la lettre de la haute autorité du fooball aux membres du Comité exécutif

Alors qu'un nouveau Comité exécutif de la Fédération française de football doit se réunir le 28 février pour discuter des conclusiions du rapport d'audite et potentiellement trancher le sort de Noël Le Graët, RMC Sport a eu accès à la lettre envoyée par la Haute Autorité du Football aux membres du COMEX. Une instance qui a un vrai moyen de pression sur la FFF.

RMC Sport a pu consulter la lettre envoyée par la Haute Autorité du Football aux membres du COMEX de la Fédération française de football, après que le rapport d'audit sur la gouvernance de l'instance a été rendu public. "Comme tout un chacun, nous avons pu prendre connaissance de la synthèse publique du rapport définitif de la mission de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche relative au pilotage de la FFF et au respect des obligations qui s’y imposent", explique la lettre de deux pages.

Avant de poursuivre: "Ainsi, les premiers éléments portés à notre connaissance pointent, comme nous le dénonçons depuis plusieurs mois maintenant, 'le faible poids des autorités morales que constituent le comité d’éthique et la Haute Autorité du football qui n’ont pas montré jusqu’à présent leur capacité à assurer le rôle de garde-fou ou de régulation dans les situations de crise rencontrées par la fédération'".

La HAF, qui a un vrai pouvoir de pression sur la Fédération contrairement au comité d'éthique qui a surtout un rôle consultatif, rappelle que "les statuts de la FFF prévoient que 'la Haute Autorité du Football dispose d’un pouvoir de contrôle sur la gestion de la Fédération par le Comité Exécutif' ainsi que 'd’un droit d’interpellation du Comité Exécutif'".

"La date du 28 février constitue un délai anormalement long et manifestement inadapté aux enjeux de cette réunion"

En fin de lettre, la Haute Autorité du Football adresse quelques remarques et demandes aux membres du COMEX. "Alors que nous avons finalement été entendus par la mission, à notre demande insistante et répétée, dans le but d’apporter un éclairage sur le manque de moyens nous permettant d’exercer efficacement nos attributions et de mener à bien nos missions, nous avons encore été contraints de demander à ce qu’une copie du rapport définitif rendu nous soit adressée, explique la lettre. A nouveau, nous constatons donc que malgré l’existence de notre pouvoir de contrôle statutaire, la réalité opérationnelle nie son exercice."

Et d'ajouter: "Par voie de presse, nous avons été informés de la date retenue pour la prochaine réunion du Comité Exécutif, fixée au 28 février. Cette date ne correspond pas aux informations que vous aviez bien voulues nous communiquer, et constitue un délai anormalement long et manifestement inadapté aux enjeux de cette réunion. Elle laisse par ailleurs penser que l’objectif recherché est de gagner du temps, stratégie en décalage avec les attentes collectives."

La HAF demande par ce courrier de "reconsidérer le timing prévu, et de reprogrammer un Comité Exécutif dans les plus brefs délais". Et de conclure: "A toutes fins utiles, nous vous rappelons que la Haute Autorité n’hésitera pas à prendre toutes les mesures qui s’imposeront alors à elle, dans l’intérêt du football".