Crise à la FFF: le Conseil national de l'éthique veut avancer le Comex et met la pression sur Le Graët

Selon nos informations, les membres du Conseil national de l'éthique demandent la démission "au plus vite" de Noël Le Graët "au vu de la synthèse du rapport d'audit" sur la gestion de la FFF. Le CNE demande aussi un changement de date du prochain Comex, actuellement programmé le 28 février.

Seul organe de la FFF à montrer les muscles face à la direction de la Fédération depuis plusieurs semaines, le Conseil national de l'éthique bouge encore.

Selon nos informations, ses membres demandent la démission "au plus vite" de Noël Le Graët "au vu de la synthèse du rapport d'audit". Le CNE demande aussi un changement de date du prochain Comex. Le CNE, "après avoir pris bonne note de la synthèse", demande l'organisation d'un comité exécutif de la 3F "au plus tôt". Il est pour le moment programmé le 28 février.

Le CNE pourrait saisir la commission de discipline avec une demande de sanction d'inéligibilité

Les membres du CNE s'étonnent aussi auprès de RMC Sport du "silence du président de la FFF et du Comex depuis le dépôt du rapport, à l'exception d'Eric Borghini". Si in fine, "NLG" ne démissionne pas, le CNE pourrait saisir la commission de discipline avec une demande de sanction d'inéligibilité, ce qui pourrait entrainer la révocation du mandat de président de Noel Le Graët.

Pour rappel, le rapport de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche pointe des "prises de position publiques déplacées" de Le Graët, son "comportement inapproprié (...) vis-à-vis des femmes" notamment à travers des "SMS ambigus pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres", et "invite les instances fédérales à examiner cette situation en application des dispositions statutaires".