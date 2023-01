Affaire Le Graët: "Je voudrais m’excuser", lance Philippe Diallo après les affaires autour de la FFF

A l'occasion du premier Comex dirigé par Philippe Diallo, nommé président par intérim après la mise en retrait de Noël Le Graët, le nouveau dirigeant de la FFF est revenu sur la récente crise de l'institution et sur l'avenir de celle-ci dans une interview pour le journal L'Equipe.

"Il y a eu des maladresses verbales du président Le Graët ces dernières années." Dans une interview pour le journal L'Equipe, Philippe Diallo, président par intérim de la FFF suite à la mise en retrait de Noël Le Graët, a fait le point sur les dernières secousses et le Comex ayant eu lieu ce jeudi même.

La décision concernant Noël Le Graët au point mort

"Il y a eu beaucoup d'échanges pour examiner au plus près la situation nouvelle créée par le lancement d'une enquête pour harcèlement moral et sexuel concernant Noël Le Graët" raconte le nouveau dirigeant de la maison bleue après son premier Comex comme président. Lui tient à rappeler que malgré les enquêtes en cours, la présomption d'innocence demeure et que les conséquences seront tirées après les conclusions de l'audit à la fin du mois de janvier.

Il rappelle aussi les règles de l'audit, à savoir qu'une période de contradictoire sera respectée dans les deux semaines après les conclusions de l'audit. "Le comex estime qu'il faut avoir l'ensemble des éléments pour se prononcer définitivement, précise-t-il. À la fin des fins, les conclusions conduiront Noël Le Graët à s'interroger, en son âme et conscience, sur sa situation."

L'assemblée fédérale comme ultime recours

En attendant, le Comex gère les affaires du quotidien et ne précipite pas la chute de Noël Le Graët: "Le comex ne dispose pas d'un pouvoir sur le président Le Graët pour le contraindre à quitter ses fonctions. Il pourra simplement exercer une pression. Ce sera à lui de juger."

Et si jamais le président mis en retrait s'accroche à ses fonctions malgré un audit défavorable, il reste encore l'assemblée fédérale, qui pourrait "en ultime recours, demander à être convoquée pour révoquer le comex et le président de la FFF". Il se défend également de ne pas avoir agi suffisamment et rappelle que la mise en retrait du président Le Graet est "une décision extrêmement forte".

"Il nie la véracité des faits qui lui sont reprochés"

"Il faut respecter les personnes et l'institution. Noël Le Graët a fait 50 ans dans le football avec une carrière brillante de dirigeant. Il est aujourd'hui dans la difficulté. Mais on lui doit de respecter ses propos car il nie la véracité des faits qui lui sont reprochés. Je suis soucieux de la présomption d'innocence."

Interrogé pour savoir si le Comex était au courant de tout ce qui est reproché à Noël Le Graët, il répond: "Pas dans le détail." " C'est pourquoi il y a un rapport avec de très nombreuses auditions. Il y a eu des maladresses verbales du président Le Graët ces dernières années. Le comex les connaissait puisque la presse s'en est fait l'écho."

Et lorsqu'il est interrogé sur ses ambitions en tant que futur président élu de la FFF, il botte en touche: "Pour l'instant, je ne suis pas du tout dans cet esprit. Mon souci est de rassurer tout le monde et d'assurer aux pratiquants que la Fédération continue sa mission."

Les excuses de Diallo

Un discours d'apaisement qui s'est également poursuivi au micro de RTL. Président par intérim de l'institution, Diallo a tout simplement livré ses sexcuses après l'affaire Le Graët: "Je voudrais quelque part m’excuser auprès de toute cette communauté parce qu’elle est attristée, parfois choquée, par ce qu’elle voit. En tant que dirigeant sportif, nous leur devons mieux. Nous devons être exemplaires lorsque l’on atteint des responsabilités importantes."