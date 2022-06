Ballon d'or: Benzema très flatté par les propos élogieux de Messi

Grand favori pour remporter le Ballon d'or cette année, Karim Benzema a apprécié le soutien de Lionel Messi, pour qui l'attaquant du Real Madrid et des Bleus mérite de recevoir le trophée.

Sauf grosse surprise, le football français aura le sourire le 17 octobre prochain. Ce jour-là, au Théâtre du Chatelet à Paris, le palmarès du Ballon d’or 2022 sera enfin dévoilé. Un trophée qui ne semble plus pouvoir échapper à Karim Benzema. Sacré champion d’Espagne et vainqueur de la Ligue des champions, auteur de 44 buts en 46 matchs disputés avec le Real Madrid toutes compétitions confondues, l’ancien Lyonnais vient de boucler une saison incroyable tant individuellement que collectivement.

"Encore plus de motivation"

Si Sadio Mané et Mohamed Salah étaient encore dans le coup avant la finale de la Ligue des champions perdue par Liverpool (1-0), Benzema paraît intouchable depuis le quatorzième sacre européen décroché par la Maison blanche. Pour Lionel Messi, il n'y a en tout cas plus de débat possible. "Je pense qu’il n’y a pas de doute, Benzema a eu une année spectaculaire et a fini par gagner la Ligue des champions, en étant fondamental à partir des huitièmes de finale dans chaque match", a lancé en début de semaine l'Argentin du PSG, couronné en 2019 et 2021 (le trophée n'avait pas été attribué en 2020 à cause du Covid, ndlr).

Invité à réagir à ces déclarations, Benzema s'est dit très flatté. "J'ai entendu ce qu'a dit Messi, je suis très heureux, très content que ça vienne d'un tel joueur. Cela me donne encore plus de motivation pour faire plus de choses", a-t-il réagi vendredi soir au micro de ESPN après la défaite des Bleus contre le Danemark (2-1) en Ligue des nations.