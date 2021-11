Équipe de France: Deschamps "souhaite" à Benzema de gagner le Ballon d’or

Didier Deschamps espère que son attaqunt vedette, Karim Benzema, décrocher le Ballon d'or cette année, une récompense qui viendrait récompenser une année formidable à titre individuel.

Karim Benzema engrange les soutiens dans la course au Ballon d’or. Le dernier en date n’est pas le plus surprenant, mais il n’est pas le moins important non plus. Dans le cadre de son premier point presse de la semaine, qui correspond au début de la dernière trêve internationale de l’année, qui doit permettre à l’équipe de France de se qualifier pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a été interrogé sur Karim Benzema.

"Pas parce que je suis son sélectionneur..."

L’attaquant français du Real Madrid figure parmi les favoris naturels du scrutin cette année, avec des joueurs comme Robert Lewandowski ou encore Lionel Messi, et n’a peut-être jamais été si proche de soulever la prestigieuse récompense individuelle. Irrésistible depuis plusieurs saisons, Karim Benzema réalise un départ canon, avec 14 buts et 8 passes décisives en 15 matches disputés, toutes compétitions confondues.

"C'est une récompense individuelle importante, prestigieuse. A partir du moment où Karim fait partie des postulants, c'est même un candidat très sérieux pour le gagner, évidemment, et non pas parce que je suis son sélectionneur et qu’il est Français, c’est bien sûr tout le mal que je lui souhaite (de le gagner) par rapport à tout ce qu’il a réalisé au cours de cette saison avec son club et l’équipe de France."