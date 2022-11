Coupe du monde 2022: la stat qui montre l'omniprésence de Mbappé dans la surface adverse

Auteur d'un doublé contre le Danemark (2-0) samedi, Kylian Mbappé a rejoint l'Equatorien Enner Valencia en tête du classement des buteurs du Mondial avec trois réalisations. Une autre statistique en dit encore plus sur la menace que représente l'attaquant du PSG. Ce dernier a touché plus de ballons dans la surface adverse que neuf sélections.

La menace permanente. En seulement deux matches depuis le début du Mondial, Kylian Mbappé a touché 28 ballons dans la surface adverse. C'est plus que neuf sélections différentes (Costa Rica, Qatar, Maroc, Australie, Pays-Bas, Mexique, Ghana, Suisse et Belgique) dans ce Mondial, sur les 32 engagées. Autrement dit, "Kyks" a touché plus de ballons dans la surface adverse que presque un tiers des sélections. S'il n'est pas forcément étonnant qu'une telle statistique concerne des équipes comme le Costa Rica ou l'Australie, pour d'autres, comme la Belgique ou les Pays-Bas, c'est assez parlant. Notamment en sachant que Kylian Mbappé joue davantage excentré gauche.

>> Equipe de France: les infos EN DIRECT

Des outsiders dans le rétroviseur

Fan des statistiques, notamment lorsqu'elles sont en sa faveur, Thibaut Courtois risque de rire jaune en voyant celle-ci. Sa sélection des Diables Rouges a touché moins de ballons dans la surface adverse que le seul Kylian Mbappé lors des deux premiers matches de la phase de groupe du Mondial.

Ce n'est pas mieux pour leurs voisins néerlandais. Eux non plus n'ont pas été capables de toucher plus de ballons dans la surface que l'attaquant français. Il faut dire que les Oranje sont totalement passés à côté de leur deuxième match face à l'Equateur (1-1), ne frappant que deux fois au but, pour une seule tentative cadrée, l'oeuvre du buteur Cody Gakpo.

Des nations d'une efficacité redoutable

Deuxièmes de leur groupe après leur éclatante victoire sur la Belgique (2-0) dimanche, les Marocains font preuve d'une grande efficacité. Invaincus (1 nul et 1 victoire) avant d'affronter le Canada, ils font partie des équipes qui ont touché moins de ballons dans la surface adverse que Kylian Mbappé.

Tout comme le Ghana, qui compte trois points après deux journées, mais qui a déjà marqué cinq buts. Le tout en touchant moins de 28 ballons dans le grand rectangle vert. La preuve d'une gande efficacité offensive.

Un positionnement nettement côté gauche

Positionné sur le flanc guche en soutien d'Olivier Giroud, Kylian Mbappé est assez libre sur le front de l'attaque. Cependant, sa hit map partagée par Opta démontre qu'il touche la grande majorité de ses ballons sur le côté gauche, et aussi et surtout qu'il joue très haut. Il n'a touché aucun de ses 141 ballons dans les 40 derniers mètres de l'équipe de France et aucun côté droit dans sa moitié de terrain. Il faut entrer dans les 35 derniers mètres adverses pour voir l'attaquant des Bleus toucher son premier ballon dans le premier tiers droit du terrain. Côté gauche en revanche, il en touche sur presque toute la surface disponible sur la carte, de ses 40 mètres à la ligne de 6 mètres adverses. Sur les 28 ballons qu'il a touchés dans la surface adverse, il n'y en a que 8 dans la moitié droite.

Comme il l'a affirmé, il n'aime pas jouer pivot, et il montre que cela ne l'empêche pas de représenter une menace constante pour l'adversaire, notamment dans sa surface de réparation.