Coupe du monde 2022: les Bleus n'ont pas travaillé les tirs au but avant la Pologne

L'équipe de France, qui n'a pas encore bénéficié de penalty dans ce Mondial, n'a pas réalisé de travail spécifique au cas où ils seraient confrontés à une séance de tirs au but ce dimanche face à la Pologne (16h), en quart de finale de la Coupe du monde 2022.

Les Bleus ont une revanche à prendre. Éliminés dès les huitièmes de finale lors du dernier Euro à l’issue d’une piteuse performance de leur part face à la Nati, les joueurs de Didier Deschamps étaient tombés au terme de la séance de tirs au but. Contre une équipe aussi défensive que la Pologne (ce dimanche à 16h), le scénario tant redouté d’un match qui s’étirerait au-delà de la prolongation pourrait se reproduire.

Et il n’est pas certain que la conclusion soit plus heureuse qu'il y a un an, parce que Wojciech Szczesny (43% d’arrêts avec la sélection) a confirmé depuis le coup d’envoi de la Coupe du monde qu’il était bien passé maître dans l’exercice, avec deux arrêts déterminants sur penalties en phase de groupes. Son homologue français Hugo Lloris souffre forcément de la comparaison, lui qui n'est quasiment jamais décisif dans cet exercice, avec seulement 12% d'arrêts en neuf ans avec les Bleus.

"Une part d'instinct et de feeling"

Un ratio minimal qui s’ajoute aux difficultés rencontrées par certains joueurs de l’équipe de France dans l’exercice du tir (Mbappé, Griezmann…). Malgré tout, le staff de l’équipe de France n’a pas souhaité préparé spécifiquement une éventuelle séance ces derniers jours. Le souvenir amer de l'élimination de l'équipe de France à l'Euro 2021 face à la Suisse n'a semble-t-il pas modifié les habitudes de la maison bleue. Didier Deschamps estime depuis toujours que l’exercice s’apparente à une loterie, et Varane tout comme Lloris ne sont pas loin de penser la même chose.

"On a des moyens de s'améliorer. Aujourd’hui, avec les analystes, on a tous les éléments. Mais il y a une part d’aléatoire alors que les tireurs sont capables de tirer n’importe où, a confié le gardien des Bleus samedi. On peut mettre des choses en place et il peut se passer tout autre chose. Il y a une part d'instinct et de feeling aussi. Certains gardiens excellent davantage que d’autres, ils ont leurs petits secrets. Mais on a assez de temps pour en finir avant ça."