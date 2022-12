Coupe du monde 2022: pourquoi la mairie de Nevers a décidé de diffuser les Bleus sur écran géant (là où d'autres boycottent)

La ville de Nevers, qui compte un peu plus de 30.000 habitants, va retransmettre le reste des matchs des Bleus à la Coupe du monde 2022 sur écran géant. Alors que de nombreuses villes (Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Strasbourg...) ont décidé de boycotter le Mondial, le maire, Denis Thuriot (LREM), pointe une certaine "démagogie".

Denis Thuriot, vous aviez annoncé que les matchs seraient diffusés à partir des quarts de finale sur écran géant (1.440 places) alors que d’autres villes boycottent l’événement. Qu’est-ce qui vous pousse à retransmettre les matchs ?

C’est une tradition pour les grands évènements. Je considère que le sport est un vecteur social et de rassemblement. A tous les hypocrites qui disent qu’il ne faut pas regarder et qui regardent tranquillement dans le salon, j’ai noté qu’hier (dimanche contre la Pologne, ndlr), le programme télé avait fait un record d’audience. Cela veut bien dire que des gens regardent l’équipe de France. Diffuser, cela me semble assez logique, je ne suis pas la FIFA, je n’ai pas décidé il y a douze ans de le faire dans un pays qui est peu respectueux des droits de l’homme. Mais enfin, ce n’est pas la première fois, il y a eu les JO d'hiver en Russie (en 2014, ndlr) et les gens se posaient moins de questions. Puis je suis convaincu qu’en mettant le focus sur un pays qui doit améliorer la façon de traiter les gens, on pourra les faire évoluer plutôt qu’en faisant les hypocrites. C’est une façon de soutenir des sportifs de très haut niveau. Qu’on regarde ou pas, ils joueront. Je ne vois pas pourquoi les supporters de football devraient être pénalisés par un choix qui est discutable mais qu’on connaît depuis douze ans.

Pour résumer, vous trouvez ça démagogique ?

Complètement. Si vous regardez l’histoire, je ne suis pas sûr que tous les Mondiaux se soient déroulés dans des pays qui respectent complètement les droits de l’homme. Et puis il est un peu tard. Je ne me souviens pas avoir entendu de gens s’offusquer en 2010 quand le choix a été fait. Quand j’entends la maire de Paris dire qu’elle ne veut pas d’écran mais qu’elle a un club financé par le Qatar et sa loge là-bas, ça me fait un peu rigoler.

Que répondez-vous à ceux qui disent que c’est une manière de cautionner ce que fait le Qatar au niveau des droits humains, écologique… ?

C’est faux. Je suis avocat et diplômé en droits de l’homme, donc j’y suis très attaché. Évidemment qu’il faut dénoncer, je suis loin de cautionner. Je vous l’ai dit, je ne suis pas celui qui choisit où la Coupe du monde a lieu. Tant que les instances internationales feront ces choix, que faut-il faire derrière ? Pénaliser les amoureux du sport ? Moi je n’assume pas ce choix, je le conteste, je conteste ce qu’il se passe au Qatar sur le respect des travailleurs, le respect des droits humains. Il faut distinguer ce que chacun peut avoir comme rôle. Et je suis persuadé que plus on regardera ce qui tourne autour du Qatar, plus ce pays devra se "remettre en ligne" rapidement. Fermer les yeux hypocritement et regarder les matchs dans son salon où ne pas les regarder du tout ne fera pas avancer la situation. Sur l’écologie, bien sûr que c’est une hérésie de refroidir les stades, de jouer dans des pays où ce n’est pas jouable sans climatisation… Maintenant, que les Neversois regardent le match ou pas, cela ne changera rien. C’est le sport qui anime la volonté de se rassembler. Ce n’est pas parce qu’il y a un écran géant que je soutiens le Qatar.

Vos administrés étaient-ils demandeurs ?

Oui, une majorité je pense. Il y a 600 licenciés dans des clubs de foot sur Nevers, des jeunes mais pas que. J’ai le sentiment que c’est attendu et que les gens ne comprendraient pas que je les punisse. Ce n’est pas mon rôle, c’est aux instances de faire les bons choix. Après, il y a quelques critiques de gens qui ont dû regarder le match dans leur salon tranquillement dimanche, mais cela n’est pas grave. Pour moi, ce n’est pas fondé. Il ne faut pas mélanger le sport et la politique, le président de la République l’a dit avant moi. Ce genre d’événement, c’est place au sport, pour les joueurs aussi qui s’entraînent depuis longtemps. Le sport fait aussi souvent avancer la politique.

Certaines villes ne veulent pas retransmettre pour des raisons économiques et de dépenses énergétiques. Qu’en est-il pour Nevers ?

Pour l’énergie, j’ai "mis dans le noir" la ville depuis quelques soirs pour faire des économies, que chacun prenne sa part. Je n’installe rien si ce n’est une sono. L’écran géant est posé depuis juillet, il sert à diffuser la culture à Nevers et faire vivre le lieu, avec un grand parvis. Tout est à disposition, il y a juste quelques frais de sonorisation. Sur la consommation, c’est un écran à LED qui consomme très peu donc ça ne va pas crever le budget de la ville. Je pense qu’il y aura du monde, on va voir. Et place au sport !