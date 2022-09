Coupe du monde 2022: "Rendre à la France ce qu'elle m'a donné", le rêve de Camavinga

Apparu en difficulté contre le Danemark dimanche soir avec les Bleus, Eduardo Camavinga adresse une lettre d'amour à la France dans une interview accordée au magazine GQ.

Eduardo Camavinga fera-t-il partie du voyage au Qatar, pour y disputer la Coupe du monde (20 novembre - 18 décembre) avec les Bleus ? Sorti à la mi-temps contre le Danemark (0-2) dimanche soir, le jeune milieu de terrain n’a pas profité de l’occasion qui lui était offerte de s’illustrer dans un secteur de jeu sinistré. Le joueur du Real Madrid a trop souffert à Copenhague pour constituer une option crédible à ce poste aux yeux de Didier Deschamps. Deux ans après sa dernière apparition, l’ancien Rennais s’est manqué, à un moment où il ne fallait surtout pas se rater, confirmant les doutes du staff à son sujet.

La France "favorite"

Remplaçant de luxe au Real Madrid, où Carlo Ancelotti ne lui accorde que très rarement une place de titulaire, Eduardo Camavinga conserve sans doute foi en ses chances malgré tout. Car si lui n'y croit pas... "Jouer pour l'équipe de France à la Coupe du monde serait un rêve", confie-t-il d'ailleurs à la version espagnole du magazine GQ, à l'occasion d’un entretien fleuve dont on comprend qu'il a été réalisé avant la trêve internationale.

Entre autres confidences liées à son parcours et à sa notoriété grandissante, l’international y explique ce qui lui a donné envie de représenter la France, dont il juge qu'elle partira "favorite" pour de ce Mondial. Né en Angola et détenteur de la nationalité congolaise, Camavinga est arrivé en France à l’âge de deux ans, obtenant la nationalité bien des années plus tard. Ce n’est qu’en 2019 que l’administration française a accepté sa démarche de naturalisation. Pour son plus grand bonheur.

"La France est le pays qui m'a accueilli quand j'étais très jeune, je vis en France depuis que je suis tout petit, j'ai la culture de la France et l'éducation de la France, j'ai été à l'école en France, mon diplôme est français, donc c'est normal pour moi de jouer pour la France pour rendre à la France ce qu'elle m'a donné", a-t-il déclaré. Il serait certainement encore plus fier d’en porter les couleurs à la Coupe du monde. Mais ça c’est une autre histoire. Et si ce n’est pas au Qatar, ce pourrait être dans quatre ans. Après tout, il n’a que 19 ans.