Équipe de France: l'année noire des Bleus après la défaite face au Danemark

Battue par le Danemark (2-0) dimanche à Copenhague, l'équipe de France a évité de peu la relégation en Ligue B. Les hommes de Didier Deschamps ont essuyé trois revers en compétition sur une année civile, un triste record, deux mois avant la Coupe du monde.

Les Bleus ont la gueule de bois. Battue au Danemark (2-0) ce dimanche lors de la dernière journée de la Ligue des nations, l'équipe de France a subi trois revers dans un match en compétition en 2022 (deux fois face au Danois et contre la Croatie en juin). Il s'agit de son pire total sur une année civile, à égalité avec 1966, 1981, 2008 et 2010, selon Opta. L'apparition de la Ligue des nations, compétition créée par l'UEFA en 2019 change, il est vrai, la donne.

Deschamps ne veut pas dramatiser

Face au Danemark, les hommes de Didier Deschamps ont envoyé des signaux inquiétants à seulement deux mois de la Coupe du monde au Qatar. Et ce, malgré l'absence d'un grand nombre de titulaires, sur le carreau lors de ce rassemblement.

"Ça ne fait jamais plaisir de perdre, bien évidemment, reconnaît Deschamps. La bataille, on l’a perdue parce que cette équipe danoise a mis beaucoup d’impact et qu’on a été beaucoup moins performants, même si on a fait de bonnes choses pendant 25-30 minutes, analysait le sélectionneur au Parken Stadium. On a eu des occasions mais pas de réussite, eux marquent sur leur première occasion. Et trois-quatre fois sur coups de pied arrêtés, ils se retrouvent avec un Danois seul dans la surface. Ce sont des choses qui ne doivent pas arriver. En termes d’engagement et de duels, ils ont été bien plus solides et consistants que nous."

Les Bleus ont désormais deux mois pour redresser la barre en vue du Mondial, où ils défendront leur titre. D'autant que la préparation sera particulière cette année, avec aucun match amical et un rassemblement prévu le 14 novembre, une semaine seulement avant le premier match de poule face à l'Australie, le 22. L'équipe de France retrouvera ensuite le Danemark le 26, avant de conclure face à la Tunisie le 30.