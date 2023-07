Coupe du monde féminine: la méthode très précise des Bleues pour encaisser le voyage et le décalage horaire entre la France et l'Australie

À treize jours de leur premier match de la Coupe du monde féminine face à la Jamaïque, les Bleues sont arrivées ce dimanche en Australie. Un long voyage de 25 heures où chaque détail a son importance, à commencer par le sommeil, pour gérer au mieux les huit heures de décalage horaire.

Le compte à rebours commence pour les joueuses de l'équipe de France féminine. Dans treize jours, Wendie Renard et ses coéquipières lanceront leur Coupe du monde en Australie face à la Jamaïque (le 23 juillet à 12h), avec comme objectif de faire mieux que le quart de finale perdu contre les Etats-Unis il y a quatre ans à la maison (2-1). Réunies depuis mi-juin à Clairefontaine, les Bleues ont disputé un premier match amical en Irlande (victoire 3-0), avant de s'envoler samedi dernier pour le grand voyage.

Au programme: 25 heures d'avion avec une escale à Hong Kong. Et tout a été calculé à la minute près. Avant même le premier vol entre Paris et Hong Kong (11 heures de vol), les filles ne devaient pas trop s'exposer à la lumière "afin de faire comme si on était en fin de journée", explique Vincent Detaille, le médecin de l'équipe de France, dans une vidéo publiée par la FFF. "Lors du premier vol, on a conseillé aux joueuses de dormir le plus possible, sachant qu'à Hong Kong, il est déjà plus de 21 heures. On va essayer de passer une nuit comme si on dormait là-bas."

Micro sieste dans le deuxième avion

Pour s'occuper, chacune à sa propre méthode: de la lecture pour Kenza Dali, une belote pour Solène Durand, des mots mêlés pour Pauline Peyraud-Magnin ou encore une rediffusion d'Irlande-France pour Selma Bacha.

Une fois arrivées à Hong Kong dimanche à 7h30 heure locale (1h30 du matin en France), les Bleues ont effectué une "activation physique, des exercices d'assouplissement et de mobilisation" pendant l'escale. Il a été conseillé aux joueuses de prendre une douche chaude "pour maintenir la température corporelle" et d'avoir le maximum d'exposition lumineuse pour rester éveillées lors du deuxième vol entre Hong Kong et Melbourne (9 heures de vol).

Contrairement à la première partie du trajet, le sommeil a été contrôlé, et une sieste de 45 minutes a été recommandée afin d'être fatiguées à leur arrivée à Melbourne, le dimanche à 22h30 (14h30 en France), en plein hiver. "Les températures vont être plus froides à ce qu'on connaît. La luminosité sera moins importante, les journées plus courtes. L'important est aussi la vitamine D", conclut Vincent Detaille.

Après une bonne nuit de sommeil, les Bleues ont passé leur première journée à Melbourne. Après la découverte de la ville et la visite du musée de la ville, les joueuses ont participé à leur première séance d'entraînement afin de se remettre en jambes. Le travail va se poursuivre jusqu'à vendredi, date du dernier match amical face à l'Australie (11h30 en France). Il sera alors temps de se pencher définitivement en mode Coupe du monde, avec le premier match face à la Jamaïque à Sydney le 23 juillet (12 heures en France). Suivront ensuite le Brésil à Brisbane (29 juillet à 12 heures) et le Panama à Sydney (2 août à 12 heures).