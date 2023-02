FFF: le président du Conseil national de l'éthique appelle de nouveau à la démission de Le Graët

Après le rendu de l'audit du ministère des Sports concernant la gestion de la Fédération française de football, accablant pour son président en retrait Noël Le Graët et sa directrice générale mise à pied Florence Hardouin, le président du Conseil national de l'éthique au sein de la FFF, Patrick Anton, appelle de nouveau à la démission du dirigeant breton.

Que pensez-vous de la synthèse du rapport d’audit publiée ce mercredi par le ministère des Sports ?

Le rapport confirme le pré-rapport, avec tous les témoignages. Manifestement, la défense de Noël Le Graët n’a pas convaincu les inspecteurs.

Vous restez donc sur votre ligne, qui est de demander la démission de Noël Le Graët ?

Oui, il y a plusieurs leviers pour trouver une solution, mais compte tenu de ce qui lui est reproché, le plus simple serait une démission. Les autres solutions consisteraient à une démission du comité exécutif de la FFF dans son ensemble, ce qui conduirait à de nouvelles élections, ou à la convocation d’une nouvelle assemblée générale par les grands électeurs que sont districts et ligues. Donc effectivement, le plus simple, le plus rapide et le plus efficace serait la démission de Noël Le Graët.

Quel peut est votre rôle, avec le Conseil national de l'éthique de la FFF, dans ce processus ?

Notre rôle, et c’est un des leviers pour mettre un terme à cette crise, peut être que le comité exécutif de la FFF nous saisisse, en nous demandant que nous renvoyons ce dossier devant une instance disciplinaire, ce qui est de notre ressort en tant que Conseil national de l’éthique.

Pour l’heure, cette demande vous a-t-elle été faite ?

Non, mais désormais les choses vont probablement se précipiter. Il fallait attendre qu’il y ait un rapport complet. Maintenant qu’il est là, il sera étudié par le comité exécutif et nous verrons à ce moment-là puisque c’est là que se décidera une démission, ou non, de Noël Le Graët.

La ministre des sports ne peut pas contraindre Noël Le Graët à la démission, aucun membre du Comité exécutif n’a pris la parole dernièrement pour la demander. Vous sentez-vous un peu seul ?

Je ne suis pas le seul, d’abord parce que je suis président d’une commission totalement indépendante au sein de la fédération, qui a une liberté de parole. Les membres du comité exécutif font partie d’une liste élue avec Noël Le Graët et ils font donc cause commune pour l’instant avec lui. C’est difficile de leur reprocher de ne pas dire des choses contraires à Le Graët, et si j’ai bien compris les conclusions du rapport, cela va d’ailleurs dans le sens de ce qui est reproché à cette gouvernance du football français où le président décidait un peu seul. Je ne peux pas en vouloir aux membres du comité exécutif mais cela dépendra de la décision prise par Noël Le Graët lors du prochain comité exécutif. Il est possible que s’il ne démissionne pas, comme cela apparaît logique pour mettre un terme à ce problème, qu’il y soit poussé par ses colistiers.