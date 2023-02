Crise à la FFF: "Quand il me cherche, il me trouve", Oudéa-Castéra assume sa réponse à Le Graët

En pleine lumière depuis que les scandales éclaboussent le sport français, la ministre des Sports Amélie Oudéao-Castera ne s'est jamais dérobée. Notamment concernant le statut de Noël Le Graët, président en retrait de la FFF.

Depuis sa prise de fonctions, Amélie Oudéa-Castéra n’a jamais fui ses responsabilités lorsque l’actualité lui commandait d’agir fermement. La ministre des Sports a entrepris d'assainir les institutions les plus fortes du sport français. Elle a ainsi obtenu la destitution de Claude Atcher, ancien directeur général de la Coupe du monde 2023, pour harcèlement moral, la démission de Bernard Laporte, condamné en première instance pour corruption passive en tant que président de la Fédération française de rugby (FFR), et la mise en retrait de Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, visé par une enquête judiciaire pour harcèlement sexuel et moral en plus de l'audit commandé concernant la gestion de la FFF.

"Je ne suis jamais la première à porter les coups"

"Ce sont des crises qui me sont tombées dessus. L’article de L’Équipe sur Claude Atcher (le 22 juin), je ne peux pas ne pas réagir. Et Noël Le Graët, au sujet du Qatar, ce qu’il raconte sur le réchaud à gaz et les coups de peinture, ce n’est pas moi qui enclenche ça… mais je me dois d’y réagir, explique-t-elle au Figaro. Après, il y a un moment où quand il me cherche, il me trouve. Mon focus, ce sont les autorités du foot: vont-elles parvenir à prendre leurs responsabilités? Je les attends."

Préoccupée par les enjeux éthiques, l’ex-directrice générale de la Fédération française de tennis (FFT) et ancienne championne du monde juniors de tennis accepte volontiers de partir à la guerre avec les figures du sport français. En première ligne à sept mois de la Coupe du monde de rugby et un an et des JO de Paris 2024, Oudéa-Castéra garde le doigt sur la gâchette: "Je ne suis jamais la première à porter les coups, mais si on fait des choses que je ne juge pas acceptables, à côté de la vérité ou injustement provocatrices, je vais réagir."