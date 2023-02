Crise à la FFF: la FIFA surveille une potentielle ingérence politique à la Fédération

Alors qu'Emmanuel Macron rencontrera mercredi Gianni Infantino, le président de la FIFA, l'affaire touchant Noël Le Graët et la FFF ne sera sûrement pas loin des discussions entre les deux hommes. Des responsables de l'instance mondiale rappellent que depuis plusieurs semaines, la FIFA regarde de près la situation autour de la FFF et une éventuelle ingérence politique.

Mercredi, alors que l'actualité sera marquée par les conséquences du match PSG-Bayern Munich et le rendu du rapport d'audit concernant la gouvernance de la FFF, une réunion pourrait aussi attirer l'attention. Emmanuel Macron sera présent aux côtés de Gianni Infantino, le patron de la FIFA.

Comme révélé plus tôt par RMC Sport, le chef de l’Etat souhaite poursuivre les échanges engagés pour consolider la place de la FIFA en France et notamment à Paris, qui abrite l’antenne française de la fédération internationale à l’hôtel de la Marine, place de la Concorde. Au programme aussi de leur discussion : leur partenariat engagé en Afrique autour du programme Sport en Commun porté par l’agence française de développement. Mais l'affaire touchant Noël Le Graët et la FFF ne sera sûrement pas loin des discussions entre les deux hommes.

Philippe Diallo a reçu un courrier

Des responsables de l'instance mondiale rappellent que depuis plusieurs semaines, la FIFA regarde de près la situation autour de la FFF - comme tous les autres pays - et une éventuelle ingérence politique. "La France n'est pas au-dessus des autres nations", complète un dirigeant de la FIFA. Le 12 février dernier, le président par intérim de la FFF, Philippe Diallo, a même reçu une lettre de la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, pour un rappel de l'article 19 des statuts la FIFA qui stipule que "chaque association membre doit diriger ses affaires en toute indépendance sans l’influence indue d’aucun tiers".

Concernant ce dossier Le Graët, Emmanuel Macron reste attentif à l’indépendance du mouvement sportif. Selon son entourage, il n’entend pas interférer dans la gouvernance interne à la FFF.