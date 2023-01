Crise à la FFF: un nouvel audit (financier cette fois) devrait être commandé

Selon les informations de RMC Sport, la Fédération française de football devrait faire l’objet d’un nouvel audit - financier cette fois - dans les prochaines semaines. Les conclusions du premier rapport sur le pilotage de l’instance ont été remises aux intéressés ce lundi.

Un audit peut en cacher un autre. Alors que les conclusions du premier audit sur le pilotage de la Fédération française de football (FFF) ont été remises ce lundi à l’instance, le ministère des Sports devrait commander de nouvelles investigations. Selon les informations de RMC Sport, la FFF devrait ainsi prochainement faire l’objet d’un audit financier.

Le ministère a dévoilé son intention

Que ce soit en privé ou devant les caméras, les dirigeants de la Fédération se vantent de la bonne santé financière de l’instance. L’année dernière, les recettes de l’instance ont atteint un record: 274 millions d’euros. Sauf que quelques éléments vont demander des investigations plus poussées dans les prochains mois.

L’audit réalisé à la FFF ces dernières semaines avait comme principale mission de faire un point sur le pilotage de l’instance (le management et les accusations de violences sexuelles dévoilées par So Foot et Radio France). Il y a quelques jours, la ministre des Sports avait annoncé lors d’un point presse l’élargissement du périmètre d’action des inspecteurs: "Vu les investigations en cours et les constats qui sont d'ores et déjà dressés par la mission, nous avons pris la décision d'ouvrir un autre volet dans cette mission qui aura trait aux enjeux de ressources humaines, aux aspects budgétaires et financiers."

Les inspecteurs de l’Inspection générale de l'Éducation, du sport et de la recherche (IGESR) évoqueront ce sujet dans leur audit remis ce lundi. Sauf que ces fonctionnaires ne disposent pas de compétences assez développées dans le domaine financier pour passer en revue l’ensemble des agissements de la FFF. Un nouvel audit devrait être demandé dans les prochaines semaines pour faire toute la lumière sur la gestion financière de la FFF ces dernières années. La Cour des Comptes avait réalisé un rapport sur la gestion de la Fédération aux 2,1 millions de licenciés en 2017.