Croatie-France: à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le deuxième match des Bleus en Ligue des nations

Après la défaite face au Danemark vendredi, l'équipe de France se déplace en Croatie ce lundi pour enfin lancer sa Ligue des nations, dont elle est le tenant du titre. Le match sera à suivre dès 20h45 sur M6.

Les Bleus sont attendus au rebond. Après la défaite concédée dans les derniers instants face au Danemark vendredi (1-2), l'équipe de France se déplace à Split ce lundi pour y défier la Croatie, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des nations. Les joueurs de Didier Deschamps, de retour sur le banc ce lundi après avoir été endeuillé, doivent s'imposer pour enfin lancer leur campagne dans une compétition où ils sont les tenants du titre. Ce match face à la Croatie est à suivre à 20h45 sur M6, ainsi qu'à la radio sur RMC et en direct commenté sur le site et l'appli RMC Sport.

Vers un changement de système ?

Face aux nombreux absents ou méformes, Didier Deschamps pourrait choisir de changer de système face à la Croatie. Lors de la séance à huis clos ce dimanche à Split, le sélectionneur a fait travailler ses hommes avec une défense à quatre: Pavard, Saliba, Kimpembe, Digne. Beaucoup de changements sont à prévoir dans le onze.

Kimpembe sera capitaine, associé à Pavard et Saliba en défense. Maignan remplace Lloris dans les cages. Devant, Benzema et Mbappé étant touchés physiquement, ils devraient être remplacés par Nkunku et Ben Yedder. Au milieu, il existe peu de doute sur la présence de Tchouaméni et Guendouzi. Après la Croatie, les Bleus vont très vite enchaîner en Autriche (le 10) puis de nouveau face aux Croates au Stade de France (le 13).