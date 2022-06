Croatie-France: Charbonnier veut Maignan titulaire à la Coupe du monde

Lionel Charbonnier, ancien gardien de l’équipe de France, choisirait Mike Maignan plutôt que Hugo Lloris comme titulaire dans le but des Bleus lors de la prochaine Coupe du monde.

Deux sélections au compteur seulement mais déjà un titulaire en puissance. Lionel Charbonnier, ancien gardien de l’équipe de France désormais membre de la Dream Team RMC, milite pour faire de Mike Maignan (26 ans) le numéro un des Bleus dans le but lors de la prochaine Coupe du monde à la place de Hugo Lloris (35 ans), capitaine et titulaire indéboulonnable depuis 2009. Pour Charbonnier, Maignan est actuellement meilleur que Lloris, après son match convaincant en Croatie (1-1) lundi soir en Ligue des Nations.

"Moi, je trouve en ce moment, oui, a-t-il confié, lundi soir dans l’After sur RMC. Il a fait une grande saison avec l’AC Milan. Les supporters ne regrettent absolument pas Donnarumma (parti au PSG à l'été 2021, ndlr) qui est un excellent gardien et a même été élu meilleur gardien de l’Euro. Mais Maignan est nettement au-dessus."

"Plus de présence" que Lloris

"Par rapport à Lloris, il commence à avoir beaucoup plus de présence, il est rayonnant, poursuit Charbonnier. Je sens sa défense rassurée. Sur un face à face contre la Croatie, j’ai senti Kimpembe rassuré. Si Kimpembe doit faire une action précipitée parce qu’il n’a pas confiance en son gardien, il va faire penalty, alors que là, il sait que Maignan maîtrise l’affaire. Ça sécurise les joueurs sur les interventions. Quand tu as un gardien comme ça, rayonnant, tu peux commencer des questions. Aujourd’hui, je le mets devant Hugo."

Même à la Coupe du monde? "On verra en novembre parce qu’il peut encore se passer beaucoup de choses mais, si les deux vont très bien, je mets Maignan."

Deschamps a apprécié le match de Maignan en Croatie

Pour lui, le temps de l’apprentissage dans l’ombre de Lloris est révolu pour l’ancien Lillois. "Il a ciré le banc, il a appris et regardé comment on se comporte en numéro 1, conclut-il. Il a grandi derrière Hugo, comme l’avait fait Fabien (Barthez) avec Bernard Lama et à la veille de la Coupe du monde, tu entends: ‘gardien titulaire: Barthez’."

La prestation de Mike Maignan lundi a été aussi été saluée par Didier Deschamps. "Mike a confirmé tout ce qu’il a fait de très bien avec son club, il a fait des arrêts décisifs, c’est très bien, a-t-il déclaré. J’ai de la chance d’avoir de très bons gardiens à disposition." Un changement de hiérarchie dans le but semble toutefois assez illusoire alors que Lloris est aussi capitaine de l’équipe.