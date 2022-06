"Des conséquences dramatiques": Valbuena raconte comment l’affaire de la sextape a plombé sa carrière et sa vie privée

Mathieu Valbuena a réagi en exclusivité dans Rothen s'enflamme, sur RMC, à la fin de l’affaire de la sextape et de son conflit judiciaire avec Karim Benzema. Le milieu offensif de 37 ans a regretté les conséquences de ce long feuilleton sur son aventure en équipe de France et l’impact sur sa vie privée.

Débutée en 2015, l’affaire dite de la sextape touche à sa fin. En renonçant il y a quelques jours à faire appel de sa condamnation en première instance (un an de prison avec sursis et 75.000 euros d'amende), Karim Benzema a donc accepté le verdict de la justice concernant son rôle dans cette histoire qui a bouleversé le football français pendant près sept ans. En exclusivité pour RMC, Mathieu Valbuena a réagi ce mardi à la fin de toute cette bataille judiciaire. Présent dans l’émission Rothen s’enflamme ce mardi, le milieu offensif a partagé son soulagement.

"C’est enfin un chapitre qui se finit. On m’avait déjà interrogé pas mal de fois sur ce sujet-là depuis que je suis consultant chez RMC. Mais voilà, c’est vrai que moi aussi j’étais fatigué de tout cela et j’en ai beaucoup souffert. Bien évidemment j’ai été beaucoup pénalisé sur le plan sportif, a regretté l’ancien de l’OM et de l’OL. Ce chapitre se termine enfin. Pour moi cela a duré beaucoup trop d’années et beaucoup trop de temps mais c’est la justice. Enfin je peux passer à autre chose. Je ne suis pas rancunier du tout et j’ai toujours dit ce que j’avais à dire sur ce qui s’était passé. Je ne vais pas revenir sur cette longue affaire mais le plus important pour moi c’est de tourner la page."

"Cela m’a surtout coûté l’équipe de France"

Cadre de l’équipe de France après l’arrivée de Didier Deschamps au poste de sélectionneur, Mathieu Valbuena a finalement été écarté du groupe tricolore lors de la montée en puissance vers l’Euro 2016 à domicile. Une conséquence directe de ses déboires extra-sportifs.

"Cela m’a coûté l’équipe de France. C’est vrai que c’était l’Euro 2016 en France. Dans cette affaire j’ai été la victime, et je le dis encore, quand j’ai reçu des appels anonymes de ces personnes qui ont voulu me faire chanter. Je ne savais pas qui était au bout donc j’ai été au bout de ma démarche, a encore narré celui qui a porté le maillot flanqué du coq à 52 reprises. Comme on le sait tous, cela m’a beaucoup pénalisé sportivement et aussi dans ma vie privée. Cela a été des moments difficiles dont j’ai su me relever. Mais oui, cela m’a surtout coûté l’équipe de France. Forcément quand on goûte à être international et jouer pour son pays, c’est quelque chose de fort. C’est vrai que cela a été un moment très très dur. J’aurais espéré avoir une autre fin avec l’équipe de France mais elle a été ainsi. C’est comme ça, c’est ma carrière."

Valbuena raconte l’appel de Deschamps

Relancé au sujet de la fin de sa carrière internationale, Mathieu Valbuena a dévoilé comment il a appris sa non-sélection pour l’Euro 2016. Sportivement, et malgré sa belle saison à Lyon "chez Karim Benzema", le milieu offensif n’a pas trouvé grâce aux yeux de Didier Deschamps. D’un coup de fil, le sélectionneur lui a signifié la fin de son parcours chez les Bleus. Et contrairement à l’attaquant du Real Madrid, Mathieu Valbuena n’a pas eu le droit à une seconde chance.

"J’ai eu ma discussion avec Didier Deschamps. Il m’a appelé pour m’annoncer qu’il n’allait pas me prendre pour l’Euro 2016. Je lui ai dit ce que je pensais et que cela n’était pas basé sur des critères sportifs, a expliqué le joueur formé aux Girondins de Bordeaux. Il n’était pas d’accord avec moi mais j’ai dit ce que je pensais. Maintenant, il n’y a aucune rancune et j’ai dit ce que je pensais sur le moment. Ce sont des choix. Après le train est passé et c’était plus compliqué."

Valbuena ne regrette rien malgré les "conséquences dramatiques"

Après une tentative de chantage à la sextape, Mathieu Valbuena a choisi de porter plainte. Sept ans plus tard et en connaissant les effets de toute cette affaire sur la suite de sa carrière, il ne regrette rien. "Je n’ai aucun regret dans le fait d’avoir tout simplement porté plainte. Moi on ne me fait pas chanter, du tout, a poursuivi le meneur de jeu de l’Olympiacos en Grèce. Ce sont des choses privées et il y a beaucoup de gens qui font des choses privées et comme ils ne sont pas connus cela ne sort jamais. Je l’ai fait, pas de souci, je n’ai aucun regret. C’est ma vie privée et cela ne regarde personne.

Et Mathieu Valbuena d’enchaîner: "Bien évidemment il y a eu des conséquences dramatiques. Le mot est peut-être un peu fort, mais oui il y a eu de grosses conséquences par rapport à l’équipe de France. Déjà sur ma vie privée, ce qui est le plus important, et puis ensuite sur ma vie sportive car le foot c’est toute ma vie. Après je ne savais pas qui il y avait au bout de tout ça. Cela s’est fait comme ça et j’ai été jusqu’au bout de ma démarche."