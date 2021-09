Deschamps avant Ukraine-France: "Je suis tranquille et serein"

Avant le match des Bleus contre l'Ukraine, Didier Deschamps ne s'inquiète pas des deux nuls en quatre rencontres concédés par l'équipe de France dans les éliminatoires du Mondial 2022.

Didier Deschamps a-t-il le sentiment de traverser sa période la plus compliquée à la tête de l'équipe de France? "Quelle question! Je ne me la pose même pas", a répondu le sélectionneur en conférence de presse, deux jours après le nul très décevant contre la Bosnie-Herzégovine (1-1).

"Je suis dans l'action. J'ai quand même une certaine expérience par apport à comment se passent les qualifications, même si le dernier résultat n'est pas celui qu'on espérait", a ajouté Didier Deschamps, pas inquiet d'avoir concédé deux nuls en quatre matchs dans le groupe D des éliminatoires européens du Mondial 2022.

"Aujourd'hui, on est à la meilleure place possible par rapport à nos adversaires. Il y a encore des matchs à jouer, dont celui de demain. Je suis tranquille, serein et focalisé sur ce qui va arriver, en commençant par ce soir et demain", a-t-il conclu.