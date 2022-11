Équipe de France: 4 questions sur la liste de Deschamps pour le Mondial 2022

Didier Deschamps annoncera ce mercredi la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur de l’équipe de France dévoilera ses choix lors du JT de TF1. Il aura ensuite un délai afin de peaufiner son groupe, si besoin, avant le début du tournoi au Qatar. Sous certaines conditions.

Didier Deschamps s’est entouré de ses hommes de confiance afin sceller sa liste pour la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur de l’équipe de France a rejoint ce mardi son fidèle adjoint Guy Stéphan, l’entraîneur des gardiens Franck Raviot et le préparateur physique Cyril Moine pour travailler sur les derniers contours du groupe des Bleus. Deschamps et son staff poursuivront les discussions ce mercredi matin à la Fédération française de football. Avant de d’arrêter leurs choix et de les annoncer dans la soirée...

Où sera dévoilée la liste de Deschamps?

Une fois que Didier Deschamps et ses adjoints l’auront actée, la liste des joueurs retenus pour le Mondial au Qatar sera inscrite de manière confidentielle sur un document et placée dans une clé USB. Cette dernière prendra la direction du siège de TF1, situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), à l’ouest de Paris, ce mercredi en fin d’après-midi. Environ deux heures avant le début du JT de Gilles Bouleau, lors duquel le sélectionneur des Bleus fera sa grande annonce en direct. Une manière de permettre aux infographistes de TF1 de préparer les visuels qui seront diffusés à l’antenne.

Combien de joueurs vont être appelés?

Pour cette Coupe du monde 2022, la Fifa permet aux nations de convoquer un groupe de 23 à 26 joueurs, dont 3 gardiens. L’ajustement précis est laissé à l’appréciation du sélectionneur. En fonction de l’état de santé des uns et des autres, Deschamps, pas très fan d'un groupe élargi à 26, devrait donner 24 à 25 noms lors de son intervention sur TF1.

Quand la liste sera-t-elle définitive?

Après l’avoir annoncée ce mercredi, Didier Deschamps aura jusqu’à lundi prochain pour transmettre sa liste à la Fifa et la rendre définitive. Elle ne devrait pas évoluer d’ici-là, à moins d’une blessure ou d’un problème majeur. Les Bleus se rassembleront à Clairefontaine en début de semaine afin de commencer à préparer leur voyage au Qatar.

Des changements de dernière minute sont-ils possibles?

Oui, mais uniquement dans certaines circonstances et avec une dead line à respecter. Si un joueur tombe malade ou se blesse sérieusement, Didier Deschamps pourra le remplacer jusqu’à la veille de l’entrée en lice de l’équipe de France dans le tournoi. Soit le lundi 21 novembre, sachant que les Bleus affronteront l’Australie le 22 novembre à Al-Wakrah pour leur premier match dans le groupe D, également composé du Danemark et de la Tunisie.

Dans ce cas-là, Deschamps ne serait pas obligé de piocher dans le groupe de 35 à 55 joueurs que la Fifa lui avait demandé d’établir il y a plusieurs semaines (comme tous les sélectionneurs). N’importe quel joueur français pourrait être appelé en dernière minute. En revanche, il ne sera plus possible d’effectuer le moindre changement une fois que le match face à l’Australie sera passé, peu importe les événements.