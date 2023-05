Equipe de France: Benoit Badiashile forfait pour l'Euro Espoirs

Le défenseur de Chelsea Benoît Badiashile, touché à l’ischio-jambier, ne participera pas à l’Euro Espoirs cet été (21 juin-8 juillet). Il devrait par ailleurs manquer trois mois de compétition.

Coup dur pour les Bleuets. Benoît Badiashile, leur défenseur central et potentiel capitaine, ne participera pas au prochain Euro Espoirs qui se tiendra cet été en Roumanie et en Géorgie (21 juin-8 juillet). Le joueur de Chelsea s’est blessé à l’ischio-jambier vendredi dernier, au cours de l’entraînement.

Pas d'opération envisagée

Sa durée d’indisponibilité est estimée à trois mois, soit jusqu’en début de saison prochaine. Les médecins des Blues n’envisagent pas l’opération, au regard de la trêve internationale qui arrive. Déjà appelé en équipe de France A où il a joué deux fois (contre l’Autriche et le Danemark en septembre dernier), il avait été depuis "rétrogradé" chez les Bleuets.

Benoît Badiashile boucle donc une triste fin de saison, lui qui a eu peu de temps de jeu avec Chelsea, rejoint à l’hiver en provenance de l’ASM contre un chèque de 38 millions d’euros et pour un contrat de sept ans et demi. Pas inscrit pour disputer les huitièmes et quarts de finale de Ligue des champions, il a été titulaire à 10 reprises en Premier League, au sein d’une charnière centrale où la concurrence est rude (Fofana, Thiago Silva, Koulibaly).

La France vise un deuxième titre

Pour rappel, l’équipe de France Espoirs affrontera l’Italie (22/06), la Norvège (25/06) et la Suisse (28/06) en phase de poule de l’Euro avant un éventuel quart de finale. La finale aura lieu le 8 juillet à Batoumi (20h). Les Bleuets comptent un seul titre européen à leur palmarès, en 1988, et restent sur une élimination en quart de finale face aux Pays-Bas il y a deux ans (1-2).