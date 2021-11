Equipe de France: ça donnait quoi, les Bleus sans Pogba ?

Paul Pogba va manquer les deux prochains matchs de l’équipe de France contre le Kazakhstan et la Finlande, alors qu’il était constamment utilisé par Didier Deschamps depuis son retour en sélection à l’automne 2020. Privés du milieu mancunien pendant plus d’un an avant cela, les Bleus s’en étaient bien sortis. Mais c’était la plupart du temps avec d’autres joueurs, et un autre système.

Malgré les petits désaccords perceptibles en juin dernier lors du fiasco face à la Suisse, dans une soirée où les Bleus étaient tous très tendus, Paul Pogba a toujours entretenu une relation privilégiée avec Didier Deschamps. A l’image d’Antoine Griezmann, le milieu de terrain de 28 ans est l’un des protégés du sélectionneur, un "gars sûr", dont il inscrit le nom parmi les premiers lorsqu’il compose son onze de départ.

Vingt matchs de suite avec la Pioche

C’est simple: depuis cette saison 2019-2020 cauchemardesque, où le Mancunien avait été plombé par une blessure à une cheville (puis le coronavirus), Deschamps l’a utilisé… tout le temps. Sur les 20 dernières rencontres de l’équipe de France, Pogba en a disputé 20. Et il a même été titularisé à 17 reprises.

La dernière fois qu’il n’était pas dans l’équipe alignée au coup d’envoi, c’était contre l’Ukraine, en mars 2021 (1-1). Les Bleus avaient commencé la rencontre en 4-2-3-1, avec une paire Kanté-Rabiot, et "DD" l’avait lancé à la place d’Olivier Giroud à la 63e pour renforcer un milieu en souffrance. Treize matchs sont passés depuis. Tous avec Pogba.

Oui, mais voilà. Victime lundi d’une lésion du quadriceps de la cuisse droite, justement lors d’un exercice en tête à tête (ou presque) avec le sélectionneur à Clairefontaine, Pogba a déclaré forfait pour les deux prochaines rencontres face au Kazakhstan (samedi) et la Finlande (mardi prochain). Ce qui veut dire que Deschamps va devoir se passer de lui. Comme entre juin 2019 et octobre 2020.

Le 4-2-3-1 et Corentin Tolisso alors privilégiés

Durant cette période, l’équipe de France avait disputé huit matchs de suite sans Paul Pogba. Elle s’en était relativement bien tirée, avec un bilan de sept victoires pour un nul (1-1 contre la Turquie). Mais difficile d’en tirer des enseignements, tant le système et les joueurs étaient différents.

A l’époque, celui qui avait le plus "profité" de l’absence de Pogba se nommait Corentin Tolisso. Deschamps avait d’abord aligné le Munichois avec Matuidi dans un 4-2-3-1 (4-1 contre l’Albanie), puis avec Sissoko (3-0 contre Andorre), puis avec Sissoko et Matuidi dans un 4-3-3 (1-0 contre l’Islande), puis encore avec Matuidi dans un 4-2-3-1 (1-1 contre la Turquie), et enfin avec Kanté dans un schéma similaire (2-1 contre la Moldavie).

En novembre 2019, "DD" avait pour la première fois revu ses plans en tentant une défense à trois (ou à cinq, c’est selon) en Albanie (2-0). Dans ce 3-4-1-2, Benjamin Mendy avait joué piston gauche, Léo Dubois piston droit. Et au milieu ? La paire était composée… de Sissoko et Tolisso, encore.

Une paire Kanté-Rabiot, comme contre la Suède en septembre 2020 ?

Sur les huit matchs sans Pogba, le plus intéressant vis-à-vis de ce rassemblement de novembre 2021 est sans doute le septième, celui contre la Suède, en septembre 2020, comptant pour la Ligue des nations (1-0). Pour cette rencontre, Deschamps avait reconduit son 3-4-1-2 alors expérimental, en mettant Lucas Digne piston gauche, Léo Dubois piston droit, et en associant N’Golo Kanté et Adrien Rabiot comme récupérateurs/relayeurs. La paire avait plutôt bien fonctionné à Solna, les deux joueurs se montrant assez complémentaires. Trois jours plus tard, c’est pourtant Steven Nzonzi qui avait pris la place de Rabiot pour épauler Kanté contre la Croatie (4-2).

Aujourd’hui, Nzonzi n’est toutefois plus dans le groupe, comme Tolisso, Sissoko ou Matuidi. S’il est assez probable que Didier Deschamps continue avec son 3-4-1-2 contre le Kazakhstan, et que Kanté prenne l’une des deux places de titulaire, les quatre candidats pour l’autre poste, à savoir Adrien Rabiot, Mattéo Guendouzi, Aurélien Tchouaméni, et Jordan Veretout, peuvent tous avoir leur chance. Car derrière Pogba, les statuts, ça n’existe plus.