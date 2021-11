Equipe de France: "Cela m'a forgé", Mbappé explique son été agité après l'Euro et le mercato

Kylian Mbappé a marqué un quadruplé lors de la démonstration de l'équipe de France contre le Kazakhstan (8-0) ce samedi. L'attaquant des Bleus et du PSG a ensuite expliqué comment il avait su retrouver la forme après un été perturbé par un Euro 2021 raté et son non-transfert vers le Real Madrid.

Critiqué après son tir au but raté face à la Suisse à l’Euro 2021, Kylian Mbappé a connu un été particulièrement agité et perturbé par les rumeurs autour d’un potentiel transfert vers le Real Madrid lors du mercato. Après une prise de parole courant octobre à RMC Sport dans Rothen s'enflamme, l’attaquant de 22 ans a retrouvé la forme, aussi bien avec le PSG qu’avec les Bleus. Lors du large succès au Kazakhstan (8-0) ce samedi, le buteur a signé un quadruplé et fait taire toutes les critiques avec la qualification de la sélection tricolore pour la Coupe du monde 2022.

"On est vraiment contents de se qualifier. Marquer un quadruplé au Parc des Princes, cela a une saveur particulière parce qu’ici c’est mon stade, a estimé Kylian Mbappé après la rencontre pour l’émission Téléfoot. Je suis toujours content de jouer ici même si le plus important reste la qualification. On la voulait et on l’a méritée."

Mbappé: "Ce qui m’est arrivé cet été m’a forgé"

Elu meilleur joueur du mois d’août en Ligue 1 après trois buts et deux passes décisives en quatre rencontres, Kylian Mbappé a ensuite connu une période un peu plus compliquée pendant près d’un mois. Gêné par la fin du mercato et les doutes sur son avenir, le Français a un peu accusé le coup. Mais de son propre aveu, ces moments compliqués l’ont fait grandir.

"Je pense que ce qui m’est arrivé cet été m’a forgé aussi, a enchaîné la star du PSG et des Bleus. De prendre coup sur coup un penalty raté qui est décisif et un non transfert, cela teste votre mental. Cela teste vos limites. J’ai répondu de la meilleure des manières. Cela m’a aussi renforcé. Maintenant je suis encore plus confiant que je ne l’étais avant. Tout en étant humble et déterminé à faire de grandes choses cette saison."

Mbappé heureux d'avoir "vidé son sac"

De retour au premier plan lors du succès arraché contre Angers (2-1) à la mi-octobre, l’attaquant semble lancé. En Ligue des champions, son but et ses trois caviars contre Leipzig ont ôté une belle épine du pied au club francilien. En championnat, il a brillé contre lors de la victoire à Bordeaux (2-3), avant d’impressionner tout son monde sous le maillot tricolore contre le Kazakhstan.

Les états d’âmes de l’été ont laissé la place à une grosse envie pour la fin de saison. Un retour au top niveau qui coïncide également avec une explication franche auprès de plusieurs médias dont RMC Sport pour rétablir les vérités sur sa situation.

>> L'interview confessions de Kylian Mbappé auprès de Jérôme Rothen

"Je ne sais pas si ma prise de parole a été libératrice. Après je n’ai pas non plus eu une préparation physique complète, a encore lancé le champion du monde 2018. C’est sûr que de vider son sac après toutes les fausses rumeurs et les non-dits, cela aide. Mais après j’étais aussi beaucoup mieux physiquement. J’étais beaucoup mieux dans mes baskets. Je suis aussi beaucoup plus heureux dans ma vie personnelle et cela joue aussi. C’est le plus important et cela aide pour faire de grandes performances."

Et de conclure en rappelant le gros travail réalisé au quotidien: "Je sais ce que je suis capable de faire. Je me suis réfugié dans le travail parce qu’il faut parfois se remettre en question. Ce n’est pas toujours la faute des autres. Je sais les qualités que j’ai et ce que je peux faire dans le football."