Equipe de France: Deschamps a eu "d'autres échanges" avec Benzema

Le sélectionneur de l’équipe de France est revenu, ce dimanche dans Téléfoot, sur le retour de Karim Benzema en équipe de France après cinq d’absence. S’il est resté très secret sur leur rencontre, Didier Deschamps avoue avoir changé depuis les événements qui l’ont amené à écarter la star du Real Madrid.

Didier Deschamps est rarement pris à défaut dans sa communication. Mardi, lors de l’annonce des 26 joueurs appelés à disputer l’Euro avec l’équipe de France (11 juin-11 juillet), il a évité, avec une maîtrise impressionnante, de raconter en détail le pourquoi du comment du come-back surprise de Karim Benzema en bleu après plus de cinq ans d’absence. Après le 20h de TF1 suivi d'une longue conférence de presse, il pourtant été à nouveau "cuisiné" par Téléfoot sur ce retour inattendu.

Deschamps a "changé", "Karim aussi"

Mais de la fameuse rencontre qui a tout changé entre les deux hommes, on n’en saura pas beaucoup plus si ce n’est que la discussion fut "très, très longue" et qu’il y a eu "beaucoup d’échanges". Quid du contenu ? Qui a fait le premier pas ? Silence radio pour DD qui révèle néanmoins avoir eu "d’autres échanges depuis" avec l'avant-centre français.

Tout en maitrise, Didier Deschamps marche aussi sur des œufs avec brio lorsqu’on l’interroge sur les raisons qui l'ont poussé à écarter le joueur du Real Madrid après l'affaire de la sextape. Au sujet de l’interview de Benzema à Marca dans laquelle le buteur insinue que le sélectionneur a cédé "à la pression d’une partie raciste de la France", Deschamps déclare: "Depuis ce jour-là, je ne suis plus le même. Je ne vois pas les choses de la même façon. Tant mieux. Je me suis déconnecté de tout. Mais ça a été très violent…" Et Deschamps de reconnaitre: "Les choses ont changé. Moi et certainement aussi du côté de Karim." Benzema, 81 sélections, n'a plus porté le maillot bleu depuis le 8 octobre 2015 face à l'Arménie (4-0).