Equipe de France: Deschamps annonce que Benzema ne sera pas remplacé

Aucun joueur ne sera appelé par Didier Deschamps pour remplacer Karim Benzema, blessé à la cuisse et forfait pour la Coupe du monde 2022. Les Bleus vont rester à 25 joueurs.

Il a eu la nuit pour y réfléchir et a annoncé son choix ce dimanche : Didier Deschamps a décidé de ne pas remplacer Karim Benzema, blessé et forfait pour la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre 2022).

"C’est évidemment un gros coup dur. Karim avait tout fait (pour revenir), nous aussi. Il était en séance et sur un geste quasi anodin, il a ressenti une douleur musculaire sur l’autre jambe. Les examens ont malheureusement confirmé une lésion trop importante par rapport aux échéances qui nous attendent. Sera-t-il remplacé ? Non. On a sept-huit joueurs offensifs", a réagi le sélectionneur des Bleus au micro de Téléfoot sur TF1.

"Ce n'est pas une rechute"

"En voyant son visage, on a su que ce n’était pas bon signe. Il était triste dans le bus, il se posait des questions. On est très tristes pour lui, c’est un coup dur. Mais c’est important pour nous de ne pas baisser les bras", a ajouté Antoine Griezmann.

Sauf changement, les Bleus vont donc rester à 25 joueurs pour ce Mondial, qu’ils débuteront mardi contre l’Australie (20h). Pour rappel, la Fifa permet aux sélectionneurs d'opérer des changements dans la liste officielle des joueurs convoqués en cas de blessure sérieuse jusqu'à la veille de l'entrée en lice dans le tournoi. Précédemment, Deschamps avait remplacé Presnel Kimpembe et Christopher Nkunku par Axel Disasi et Randal Kolo Muani.

"Je sais que les uns et les autres vous êtes à la recherche de polémiques, mais tout a été fait (pour le retour de Benzema, ndlr). C’est arrivé dans le jeu, tout était sous contrôle, il passait une étape de plus. Ce n’est même pas sur une accélération ou une frappe. Ça peut arriver, ce n’est jamais le bon moment, ce n’est pas une rechute. Il a un souci de l’autre côté, qui l’empêche de rester avec nous. Ça ne fait jamais plaisir, ça ne donne pas le sourire. On avait déjà perdu Christopher (Nkunku), mais on a un objectif, le groupe sait très bien ce qui nous attend. On a un groupe de qualité, solidaire. J’en suis convaincu, j’ai confiance en eux", a insisté Deschamps sur TF1.

Touché à la cuisse samedi à l’entraînement, Benzema a déjà quitté le Qatar. Il est parti ce dimanche matin, direction Madrid.