Equipe de France: Deschamps devrait annoncer sa liste pour la Coupe du monde le 9 novembre

Selon Le Parisien et L’Equipe, la liste des Bleus retenus pour disputer la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) sera dévoilée le 9 novembre par Didier Deschamps, au journal de 20 heures de TF1.

Encore un mois à patienter. Selon des informations du Parisien et de L’Equipe, c’est le mercredi 9 novembre que Didier Deschamps devrait dévoiler sa liste pour la prochaine Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre). C’est sur le plateau de TF1, dans le cadre du journal de 20 heures présenté par Gilles Bouleau, que le sélectionneur des Bleus mettra fin au suspense.

Reste à savoir combien de joueurs seront retenus dans cette liste. 23 ? 24 ? Plus ? La Fifa a porté à 26 le nombre maximal de joueurs pour chaque sélection à la Coupe du monde 2022, au lieu des traditionnelles listes de 23 noms. L’instance internationale avait expliqué cet été avoir adopté cette mesure "dans l'optique de faire face aux répercussions de la pandémie de Covid-19 et de la période inhabituelle au cours de laquelle la Coupe du monde aura lieu", à savoir en novembre-décembre et non pendant l'été, ce qui aura pour conséquence d'interrompre la saison des clubs en Europe.

23, 24, 26 joueurs ?

L'UEFA avait déjà adopté un élargissement similaire des listes l'an dernier à l’occasion de l'Euro, face aux risques de contaminations au coronavirus. Fin septembre, lors du dernier rassemblement des Bleus, Deschamps avait indiqué ne pas encore avoir arrêté son choix : "Je vais vous reprendre cet exemple, mais à l’Euro (élimination de la France en 8es, face à la Suisse), on était 26. Si vous avez deux joueurs blessés au même poste… Heureusement qu’on avait Adrien (Rabiot) pour pallier, et c’est important d'avoir des joueurs polyvalents aussi. Après, cela ne nous garantit pas d’être plus forts. Il ne reste que onze places sur le terrain même si le nombre de places a augmenté sur le banc et sur la feuille de match. Je n’ai pas toutes les données non plus."

Entre les méformes et les blessures de plusieurs éléments, Deschamps est aujourd'hui confronté à un casse-tête pour constituer sa liste. Il doit notamment gérer le flou autour de la situation de Paul Pogba, blessé au genou droit depuis le début de la saison et qui ne sait pas encore s'il sera remis à temps pour être du voyage au Qatar.