Equipe de France: le coup de gueule de Petit sur les réactions de Giroud et Mbappé

Membre de la Dream Team RMC Sport, Emmanuel Petit n'a pas apprécié la polémique entre Olivier Giroud et Kylian Mbappé. Le vainqueur de l'Euro 2000 trouve que les réactions des deux joueurs de l'équipe de France sont "déplacées" dans cette affaire.

A deux jours de lancer son Euro à Munich face à l'Allemagne (21h), l'équipe de France est polluée par ce que Kylian Mbappé a qualifié "de broutilles" avec son coéquipier Olivier Giroud. A l'issue du dernier match amical (3-0) face à la Bulgarie, l'attaquant de Chelsea s'était plaint des "ballons qui n'arrivent pas".

Une déclaration qui visait Kylian Mbappé, même si Olivier Giroud n'a pas nommé son coéquipier. Ce dimanche, en conférence de presse, le buteur du PSG est revenu sur cet épisode avec une certaine franchise.

"On en a parlé, c'est vrai qu'on a discuté à propos de ça. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choses à dire... Tout le monde sait un peu ce qui s'est passé, j'ai été un peu affecté par ça mais on ne va pas en faire toute une histoire, a confié Mbappé. On est ici pour représenter l'équipe de France et l'équipe de France reste le plus important. On a une grande compétition. Ce ne sont pas des petites broutilles qui vont venir perturber notre préparation. On a un objectif commun, moi et lui (Giroud). On est tous concentrés sur le même objectif."

Vainqueur de la Coupe du monde 1998 et de l'Euro 2000, Emmanuel Petit n'a lui pas apprécié le déballage public au cours des derniers jours. "La polémique avec Giroud: à la fois je trouve que la réaction de Giroud est déplacée, tout comme celle de Mbappé, a noté l'ancien milieu des Bleus. Je trouve que c'est beaucoup d'encre dépensée pour rien du tout."

"Cela me rappelle Neymar au PSG"

S'il ne s'est pas senti "gêné" plus que ça par le fond du propos d'Olivier Giroud, Kylian Mbappé n'a pas très apprécié en revanche de l'avoir appris par voie de presse. Mais le comportement affiché par le joueur du PSG passe difficillement pour Emmanuel Petit. "Quand ça ne va pas en son sens, il est souvent agacé. Cela me rappelle Neymar au PSG, a-t-il comparé. Avec son statut, ce serait bien qu'il prenne de la force mentale pour aller au-dessus de tout ça."

Sorti sur blessure mardi dernier face à la Bulgarie, Karim Benzema devrait bien pouvoir retrouver sa place à la pointe de l'attaque de l'équipe de France, en compagnie de Kylian Mbappé, tous les deux soutenus par Antoine Griezmann. Face aux médias ce dimanche, l'attaquant parisien a expliqué ce "litige" avec Olivier Giroud par sa différence de profil par rapport à Karim Benzema. Une victoire face à Mannschaft permettra sans doute d'oublier ces contentieux au sein du groupe des Bleus.