Équipe de France: Diacre demande 6 millions à la FFF et réclame l'équité salariale avec Deschamps

Mise à l'écart de son poste de sélectionneure de l'équipe de France féminine, Corinne Diacre devrait demander un dédommagement à hauteur de 6 millions d'euros à la FFF, selon des calculs basés sur une équité salariale avec Didier Deschamps.

Corinne Diacre ne va pas abandonner. Débarquée de son poste de sélectionneure des Bleues après la fronde de plusieurs joueuses - Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto - l'ancienne internationale française (48 ans) contre-attaque par la voix de son avocat. Selon les informations de L'Équipe, ce dernier a adressé un courrier au conseil de la FFF pour réclamer des indemnités pour le préjudice subi à hauteur de 6 millions d'euros, sachant que sa cliente n'a pas reçu de lettre de licenciement de la part de l'institution.

"Tout a commencé avec Wendie Renard, qui joue à Lyon, dans l'équipe de monsieur Aulas, et monsieur Aulas lui-même, qui ont fait des déclarations publiques contre Corinne Diacre, peste Me Christophe Ayela dans les colonnes de L'Équipe. C'est extrêmement grave que l'employeur lui-même - monsieur Aulas siège au comex de la FFF, et représente donc l'employeur - avant même de regarder le dossier, dit qu'elle doit être évincée. Cette condamnation publique, sans procès, ne tient aucun compte de toutes les procédures. Dans cette affaire, il y a des intérêts personnels que tout le monde imaginera."

Demande d'égalité salariale avec Didier Deschamps

Pour calculer le montant des indemnités demandées, l'avocat de Corinne Diacre met en avant l'inégalité salariale entre sa cliente et Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. "Beaucoup de fédérations dans le monde ont opté pour l'égalité salariale hommes-femmes en sélection, poursuit Me Ayela. L'écart de rémunération entre la sélectionneuse et le sélectionneur est de 1 à 8. On a soulevé ce point-là dans notre demande. On veut l'équité salariale. Pour les joueuses aussi d'ailleurs."

Désormais entraînée par Hervé Renard, l'équipe de France féminine a parfaitement géré son dernier rassemblement avant la Coupe du monde, organisée cet été en Australie et Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août), où les Tricolores visent un premier sacre. Les Bleues ont battu la Colombie (5-2) et le Canada (2-1) et des revenantes, à l'image d'Eugénie Le Sommer ou Léa Le Garrec, ont marqué des points.

Après deux derniers matchs amicaux face à l'Irlande et l'Australie, les Bleues entameront le Mondial le 23 juillet contre la Jamaïque, avant d'affronter le Brésil et le Panama.