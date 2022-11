Equipe de France: Deschamps entretient le flou sur sa composition d'équipe contre la Tunisie

Ce mardi, à la veille du dernier match de poule des Bleus au Mondial 2022 face à la Tunisie (mercredi à 16h), les associations de joueurs aperçues lors de la mise en place ne permettaient pas de dessiner les contours d’un onze-type pour affronter les Aigles de Carthage.

Didier Deschamps entretient le flou. Ce mardi soir, à la veille du dernier match de poule des Bleus contre la Tunisie (mercredi à 16h), le sélectionneur n'a pas laissé d'indice lors de la mise en place. Cette dernière a bien eu lieu, mais les associations de joueurs ne permettaient pas de dessiner les contours du onze-type de mercredi contre la Tunisie.

Depuis le début de la compétition, c'est la première fois que le technicien français brouille les pistes en veille de match. Ce n'est pas vraiment une surprise puisque plus tôt, Deschamps avait sous-entendu que la composition d'équipe ne serait pas connue ce mardi soir.

Deschamps: "Je prendrai les décisions demain (mercredi)"

"J'ai plus d'éléments que vous sur la situation des joueurs, il y a des discussions pour avoir le ressenti des joueurs, a indiqué Deschamps en conférence de presse ce mardi. J'ai encore du temps, je prendrai les décisions demain (mercredi). Il va y avoir des changements. Combien? Vous ne le saurez pas et l'adversaire non plus. Les dernières infos, je les ai 1h30 avant."

Compo probable face à la Tunisie:

Mandanda - Pavard, Varane, Konaté, Camavinga - Fofana, Tchouaméni , Griezmann (Guendouzi) - Coman, Thuram, Mbappé