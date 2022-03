Equipe de France: Deschamps et son staff à Doha, des visites pour le camp de base des Bleus

Ce vendredi, à 18h, aura lieu le tirage au sort des groupes pour la Coupe du monde 2022. Un évènement auquel participera le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, ainsi que le président de la FFF Noël Le Graët. Les deux hommes sont déjà présents à Doha.

Le staff de l'équipe de France, avec Didier Deschamps en tête, est arrivé mercredi soir à Doha (Qatar). Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, est aussi présent sur place pour le 72e congrès de la FIFA qui a débuté ce matin. Une conférence de presse de Gianni Infantino a lieu ce jeudi. Tirage au sort vendredi soir à 18h (heure française) pour les poules de la Coupe du monde 2022.

Et pour occuper son temps libre, Didier Deschamps va visiter différents camps de base pendant ces quelques jours sur place. Un lieu capital pour une compétition internationale. Deux camps sont au programme ce jeudi, un autre vendredi juste avant le tirage. Un établissement visité se trouve dans la ville de Doha et les deux autres plus à l'ouest de Doha.

L'arrivée des Bleus en préparation

Un de ces deux établissements à l'ouest intéresse particulièrement le staff des Bleus. Une option aurait même été posée sur ce dernier. L'ambassadeur de France au Qatar est aussi en contact permanent avec la FFF pour organiser ce passage du staff, ici à Doha, pendant le tirage. Mais aussi préparer l'arrivée des Bleus en novembre prochain juste avant le Mondial 2022 et cinq jours avant leur premier match.