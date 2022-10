Equipe de France: "Deschamps sera prioritaire" confirme Le Graët pour l'après-Mondial

Noël Le Graët a abordé la question de la succession de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France au terme de la Coupe du monde 2022. Le président de la Fédération française de football a confirmé que le technicien garderait la main si les Bleus remplissent les objectifs fixés lors du tournoi disputé au Qatar.

Une déclaration qui devrait faire plaisir à Didier Deschamps à l'heure où l'ombre de Zinédine Zidane se fait plus présente. Favori du grand public pour devenir le nouveau sélectionneur des Bleus après la Coupe du monde au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre), avec 41% de Français favorables à son arrivée, Zizou ne constitue pourtant pas la première option de Noël Le Graët. Le président de la FFF a reconnu que, sous certaines conditions, Didier Deschamps pourrait décider de rester à la tête de la sélection. Même si les deux hommes n'en parleront pas tout de suite.

"Rien n’a changé. On se verra après le Mondial et on parlera, a indiqué le dirigeant breton lors d'un entretien pour le journal Le Parisien. On travaille ensemble depuis dix ans. On se connaît assez. Il a envie de réussir une grande Coupe du monde."

Deschamps "prioritaire" si les Bleus atteignent au moins les demies

Championne du monde en titre, l'équipe de France fait partie des favorites à sa propre succession lors de la compétition au Qatar. Noël Le Graët a fixé comme objectif d'atteindre, a minima, les demi-finales du Mondial. Et selon les mots du président de la FFF, Didier Deschamps disposera d'un avantage sur les autres prétendants au poste de sélectionneur en cas de bon parcours des Bleus.

"S’il remplit sa mission et souhaite poursuivre après le Mondial, il sera prioritaire, a encore estimé Noël Le Graët au sujet de Didier Deschamps. Je ne me verrai pas lui dire alors: 'Votre temps est révolu'. Il aura la main. Ce poste lui va comme un gant. Qui peut se prévaloir d’un tel palmarès? Qui?" Une belle marque de soutien avant le rendez-vous planétaire.