Ligue des champions: le but de l’année pour Taremi, quatre Français dans le top 10

L’UEFA a dévoilé ce vendredi le classement des dix plus beaux buts de la Ligue des champions 2020-2021. L’œuvre de Mehdi Taremi lors du quart de finale entre Porto et Chelsea, un retourné dans le temps additionnel, a été élue plus belle réalisation de l'année.

10- Manor Solomon (Shakhtar Donetsk)

La victoire spectaculaire du Shakhtar Donetsk face au Real lors de la première journée de phase de poules de la Ligue des champions a été marquée par un but du milieu israélien Monor Solomon, servi par une délicieuse talonnade de Mateus Martins.

9- Angeliño (Leipzig)

Face à Istanbul Basaksehir en phase de poules, le latéral gauche Angelino s’est distingué par un geste de pur avant-centre: un enchaînement contrôle derrière la jambe d’appui – frappe du gauche. Imparable.

8- Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Le dernier des trois buts de Mbappé au Camp Nou lors du huitième de finale aller est sans aucun doute le plus beau, avec une contre-attaque rapide conclue par un enroulé dans la lucarne de ter Stegen. De quoi mettre le PSG sur la voie des quarts de finale.

7- Alassane Pléa (Borussia Mönchengladbach)

Deuxième Français de ce classement, l’attaquant de Mönchenglabach a sévi face au Shakhtar Donetsk lors de la très large victoire des siens en Ukraine (6-0), avec un tir lointain et puissant en pleine lucarne gauche.

6- Luka Modric (Real Madrid)

Dans le même match que le but de Manor Solomon, le Ballon d’Or 2018 s’est distingué par une nouvelle frappe soudaine à l’extérieur de la surface en lucarne. Toutefois insuffisant pour éviter la défaite des Merengue.

5- Karim Benzema (Real Madrid)

L’enchaînement de l’avant-centre du Real Madrid dans ce même Alfredo-Di-Stefano en demi-finale aller face à Chelsea est encore dans toutes les têtes. Là aussi, ce contrôle de la tête – reprise du droit n’aura pas empêché l’élimination des siens face au futur vainqueur de la compétition.

4- Neymar (Paris Saint-Germain)

Ce n’est malheureusement pas le geste que l’on retiendra au moment d’évoquer ce PSG-Basaksehir mais la vitesse d’exécution de Neymar pour effacer Ponck d’un petit pont puis pour tromper Günok d’une frappe brossée, envoyée dans la lucarne, vaut le détour.

3- Olivier Giroud (Chelsea)

L’autre attaquant des Bleus, Olivier Giroud, avait marqué de son empreinte les huitièmes de finale de la Ligue des champions en marquant le seul but du match aller face à l’Atlético de Madrid, sur une bicyclette très bien inspirée.

2- Lionel Messi (Barça)

Ce but de Messi avait un temps semé le doute dans la tête des Parisiens lors du huitième de finale retour face au Barça, et surtout conclu une grosse domination. Énorme lors de la rencontre, Keylor Navas n’a cette fois rien pu faire face au missile envoyé par la Pulga dans toile d’araignée.

1- Mehdi Taremi (Porto)

Aussi inutile soit-elle, la réalisation de Taremi est élue par les internautes comme le plus beau but de la compétition. À la réception d’un centre de Nanu, l’attaquant iranien s’est envoyé plus haut que tout le monde dans la surface de Mendy pour réussir un ciseau parfait dans le temps additionnel. De quoi soigner la sortie du FC Porto au terme de ces quarts de finale.