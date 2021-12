Equipe de France: "Ça aurait pu être pire", admet Deschamps après le tirage de la Ligue des nations

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, était plutôt satisfait d’avoir hérité du Danemark, de la Croatie et de l’Autriche comme adversaires pour la 3eme édition de la Ligue des nations 2022-2023.

On a connu Didier Deschamps plus tendu… Il y avait des sourires et un sentiment de satisfaction chez le sélectionneur jeudi soir à l’issue du tirage au sort de la Ligue des nations. Peu gâtés cet été à l’Euro avec l’Allemagne, le Portugal et la Hongrie, les Bleus ont été relativement épargnés pour la prochaine Ligue des nations, une compétition dont ils sont les tenants du titre.

Les champions du monde affronteront le Danemark, la Croatie et l’Autriche dans le groupe A. "J’ai toujours la même retenue après un tirage, a réagi le Basque au micro de la FFF. Sur le papier, on aurait pu avoir un groupe plus difficile. J’ai suffisamment de respect pour le Danemark qui a été demi-finaliste du dernier Euro, la Croatie qu’on connaît bien et l’Autriche qui est en barrage (pour la Coupe du monde). Le Danemark et la Croatie sont déjà qualifiés."

>> Ligue des nations: revivez le tirage au sort

"Plutôt une bonne chose par rapport à la préparation en vue de notre Coupe du monde"

Si Didier Deschamps rappelle que ses trois futurs adversaires sont "9, 15 et 30 au classement Fifa" (dans l’ordre le Danemark, la Croatie et l’Autriche), il admet que "ça aurait pu être pire". "Je suis lucide", poursuit-il avec un sourire lorsqu’il évoque le groupe de la mort avec l’Italie, l’Angleterre, l’Allemagne et la Hongrie.

Le sélectionneur a surtout la tête à la Coupe du monde 2022 et n’oublie pas que ces matchs disputés en juin et en septembre serviront de préparation pour la compétition au Qatar en fin d'année. "Ce sont des oppositions différentes, avec des styles différents. C’est plutôt une bonne chose par rapport à la préparation en vue de notre Coupe du monde. Il faut attendre le calendrier avec l’ordre des matchs. On va jouer cette Nations League avec beaucoup de détermination et d’ambition", prévient DD qui pourrait bien ne pas terminer cette édition puisque celle-ci se termine en 2023. Or vendredi dernier sur RMC, Didier Deschamps a encore une fois entretenu le flou sur son avenir au poste de sélectionneur après la Coupe du monde.