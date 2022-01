Équipe de France: Di Meco voit Galtier comme un candidat "naturel" à la succession de Deschamps

Eric Di Meco ne serait pas contre le fait de voir Christophe Galtier prendre la tête de l’équipe de France dans un futur proche. Le consultant RMC Sport juge que le coach de Nice est le mieux placé, derrière Zinedine Zidane, pour succéder à Didier Deschamps.

Il a lui-même ouvert la porte ce week-end. Dans un entretien accordé à Franceinfo, Christophe Galtier a exprimé son "rêve" de devenir un jour sélectionneur des Bleus. "L'équipe de France, je pense que c'est ce qui se fait de plus beau pour un entraîneur, a déclaré l’entraîneur de Nice, interrogé sur le sujet. Entraîner son pays, son équipe nationale, ça doit être quelque chose d'excitant, de passionnant, difficile. Gamin ou même jeune entraîneur-adjoint, je me suis toujours dit: tiens, ça doit être beau d'être l'entraîneur de l'équipe de son pays. Est-ce que je suis capable de tenir ce poste-là? Je ne le sais pas. Je n'ai pas l'expérience, à l'inverse d'un Didier (Deschamps), à l'inverse d'un Laurent (Blanc) précédemment."

Pour Eric Di Meco, l’ancien coach de Lille a toutes les qualités pour s’imposer à Clairefontaine. Et pourquoi pas très rapidement. "Quand tu as la carrière de Christophe, c’est légitime d’avoir ça dans un coin de la tête, a estimé notre consultant, ce lundi, dans Rothen s’enflamme sur RMC. En se positionnant comme ça, il peut se placer comme le troisième homme. D’ailleurs, c’est le troisième homme naturel d’après moi. Imaginons que Zidane aille au PSG à la fin de la saison et que pour Deschamps, ça tourne mal à la Coupe du monde 2022… Tu prends qui derrière?"

Pour Galtier, "le futur sélectionneur sera Zizou"

"Je me demande même s’il n’a pas une clause dans son contrat s’il arrive un truc comme ça, a poursuivi Di Meco. Parce que la Coupe du monde n’est pas en fin de saison comme d’habitude. Elle est en plein milieu (du 21 novembre au 18 décembre, ndlr). Donc tu peux peut-être avoir une possibilité. S’il y en a un bien un qui est légitime par rapport à ce qu’il fait sur le terrain, et moins par rapport à la notoriété qu’on est les champions du monde, c’est bien lui quand même!"

A 55 ans, Galtier, également passé par Saint-Etienne, n’a encore jamais dirigé une sélection. Mais avant d’envisager de prendre la tête des Bleus, il imagine que Zidane (actuellement sans poste) sera le successeur de Deschamps: "Je pense que le futur sélectionneur - le plus tard possible pour Didier - sera Zizou. L'équipe de France doit lui revenir s'il le veut. C'est un rêve incroyable, mais j'ai le droit de rêver!"