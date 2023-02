Equipe de France: quelle charnière centrale pour les Bleus après la retraite de Varane?

Raphaël Varane a annoncé ce jeudi la fin de sa carrière avec l’équipe de France à seulement 29 ans. La retraite internationale du défenseur central va pousser Didier Deschamps à installer une nouvelle charnière chez les Bleus. Les potentiels remplaçants ne manquent pas.

Tout juste qualifié pour la finale de la League Cup avec Manchester United, Raphaël Varane pourrait choisir de se concentrer sur les Red Devils dans les saisons à venir. Selon les informations du journal Le Parisien confirmées par RMC Sport, le défenseur central va prochainement annoncer sa retraite internationale après 93 capes depuis 2013.

Presque dix ans après sa première apparition avec le maillot tricolore, un immense champion a choisi de dire stop. C’est le quatrième international français (Lloris, Mandanda et Lloris) à raccrocher suite à la Coupe du monde 2022.

Varane: "Un groupe de jeunes joueurs talentueux qui est prêt à prendre la relève"

Le joueur de 29 ans, champion du monde en 2018 et finaliste malheureux en 2022, souhaiterait prendre plus de temps pour ses proches et se concentrer uniquement sur ses performances en club. Officialisée par Raphaël Varane, cette retraite de la sélection obligera Didier Deschamps à une refonte de sa charnière pour évoluer avec Presnel Kimpembe, principal compère chez les Bleus du futur retraité.

"Ces moments avec vous me manqueront c’est certain, mais le moment est venu pour la nouvelle génération de prendre le relais. Nous avons un groupe de jeunes joueurs talentueux qui est prêt à prendre la relève, qui mérite d’avoir sa chance et qui a besoin de vous."

Les successeurs désignés

En attendant le retour du défenseur du PSG, le temps presse avec les matchs de qualification pour l’Euro 2024 contre les Pays-Bas et l’Irlande les 24 et 27 mars, Didier Deschamps pourrait aligner la même paire que pendant la Coupe du monde 2022 lorsque Raphaël Varane n’a pas joué face à l’Australie.

Pour l’entrée en lice des Bleus au Qatar, le sélectionneur avait choisi de faire confiance à Dayot Upamecano (24 ans) et à Ibrahima Konaté (23 ans). Respectivement titulaires au Bayern Munich et à Liverpool, les joueurs semblent déjà capables de prétendre à une place de titulaire pour seconder Presnel Kimpembe.

Un troisième nom ressort nécessairement quand il s’agit de l’axe du terrain: William Saliba. Très solide la saison passée à l’OM et toujours aussi bon avec Arsenal, le joueur de 21 ans a prouvé pendant la compétition au Qatar qu’il était capable de hausser le niveau pour jouer chez les Bleus.

Appelé de dernière minute pour le Mondial après le forfait de Presnel Kimpembe, Axel Disasi y a marqué des points. La relation du capitaine monégasque avec Didier Deschamps, et sa bonne intégration pendant la compétition au Qatar pourraient lui permettre de s’installer plus durablement dans le groupe France.

Des latéraux recentrés?

Sur le papier, difficile d’imaginer Didier Deschamps replacer certains joueurs utilisés comme latéraux en charnière. Mais ce n’est pas non plus impossible. Lorsque l’équipe de France a joué avec trois défenseurs centraux, le sélectionneur n’a pas hésité à recentrer Jules Koundé et Lucas Hernandez. Mais le retour à une défense à quatre lors du Mondial 2022 semble avoir annoncé la fin de cette solution. Sauf changement de système, Jules Koundé et l’aîné des frères Hernandez semblent (au moins dans un premier temps) rester dans les couloirs.

Malgré une Coupe du monde compliquée en coulisses et sur le terrain, Benjamin Pavard n’a pas totalement dit adieu aux Bleus. Le vécu et l’expérience au plus haut niveau du joueur du Bayern Munich pourraient jouer en sa faveur. Idem si le joueur aux 47 capes venait à s’installer dans l’axe, comme il l’a demandé en début de saison, en Bavière ou d’un potentiel nouveau club.

La nouvelle génération qui monte très vite

Un peu à l’image de Raphaël Varane, lancé très jeune chez les Bleus par Didier Deschamps, plusieurs défenseurs français ne sont plus très loin de la sélection. Habitués du groupe de Sylvain Ripoll chez les Espoirs, leurs performances en club pourraient les aider à bénéficier d’une chance chez les A. C’est notamment le cas de Wesley Fofana. Touché par plusieurs pépins physiques depuis son transfert à Chelsea pendant l’été, l’ancien de Leicester se retrouvera nécessairement dans les discussions du staff tricolore quand il aura rejoué régulièrement avec les Blues.

Valeur sûre de la Bundesliga depuis son arrivée à Leipzig en 2021, Mohamed Simakan pourrait lui aussi parvenir à se glisser dans l’une des prochaines listes de l’équipe de France. Utilisé aussi bien comme latéral droit que comme défenseur central outre-Rhin, l’ancien Strasbourgeois de 22 ans a fait de sa polyvalence une vraie force. Ses récentes performances avec le RBL, notamment en Ligue des champions où il a marqué un but et délivré trois passes décisives (dont une face au Real), jouent aussi clairement en sa faveur. Si Leipzig reste sur 17 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, le Français n'y est pas étranger.

Tout juste transféré à Chelsea pendant le mois de janvier, Benoit Badiashile va devoir digérer son transfert en Premier League. Mais si le central de 21 ans y parvient, il aura probablement l’opportunité de figurer dans une liste du sélectionneur tricolore. Fort de sa polyvalence, il peut jouer aussi à droite qu’en charnière, Pierre Kalulu possède lui aussi une carte à jouer dans les prochaines semaines et mois.

Après les nombreux forfaits en marge du Mondial, le Milanais de 22 ans n’avait pas caché ses ambitions internationales lors de son passage sur RMC. A lui, comme aux autres prétendants à une place chez les Bleus, d’enchaîner les gros matchs avec son club pour convaincre Didier Deschamps de le convoquer en équipe de France.