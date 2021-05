Équipe de France: Dugarry "ravi" du retour annoncé de Benzema

Dans Top of the Foot, ce mardi sur RMC, à quelques heures de l'annonce de la liste des Bleus pour l'Euro, Christophe Dugarry s'est réjoui du retour probable de Karim Benzema. Le champion du monde 1998 s'est dit heureux que Didier Deschamps ait réglé ce "problème d'ego".

"C'est un bonheur pour tout le monde". Christophe Dugarry n'a pas dissimulé son plaisir à l'idée de voir Didier Deschamps confirmer le retour de Karim Benzema en équipe de France, mardi à l'occasion de l'annonce de la liste des 26 joueurs retenus pour l'Euro. "Je suis content pour les fans de foot, pour les supporters, pour l'équipe de France, pour les joueurs qui seront ravis de pouvoir jouer avec un quadruple vainqueur de la Ligue des champions", s'est réjoui le champion du monde 1998 dans Top of the Foot sur RMC.

"Je suis ravi de voir qu'on n'a pas affaire à deux imbéciles. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis", a souligné Christophe Dugarry, convaincu que la brouille entre Didier Deschamps et Karim Benzema n'était "qu'un problème d'ego et de personnes" qu'il fallait régler par une explication. "Les choses ont changé, ils ont su se parler", s'est-il satisfait.

"J'aime quand les meilleurs sont sélectionnés"

Pour Christophe Dugarry, le retour de Karim Benzema va redonner de l'intérêt et du spectacle aux matchs des Bleus: "On rêve tous de voir Mbappé et Griezmann jouer avec Benzema. C'est vrai que l'équipe de France commençait à s'essouffler, ça fait longtemps qu'elle m'ennuie. Avec l'arrivée de Benzema, je vais à nouveau regarder ces matchs avec beaucoup d'espoir. J'aime bien quand les meilleurs sont sélectionnés et qu'ils ont la chance de jouer. Je suis bien évidemment ravi".

"Deschamps a certainement des défauts comme tout le monde, mais il voit que cette équipe s'essouffle, qu'il y a beaucoup de joueurs en méforme ou blessés, a-t-il aussi estimé. Cette équipe de France surprend de moins en moins ses adversaires. Elle n'a pas progressé depuis le titre de champion du monde, alors que certains adversaires oui. Benzema va apporter quelque chose de nouveau. Il a renouvelé le Real Madrid, malgré le départ de Cristiano Ronaldo".