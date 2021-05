Équipe de France: la dernière de Benzema chez les Bleus, ça a donné quoi?

Selon L’Équipe et Le Parisien, Karim Benzema pourrait faire son grand retour en équipe de France afin de disputer l’Euro. Didier Deschamps dévoilera ce mardi soir sa liste de joueurs retenus. Ce serait la fin d’une longue absence pour l’attaquant du Real Madrid, qui n’a plus porté le maillot bleu depuis octobre 2015 et un amical contre l’Arménie.

C’est la hype du jour dans le monde du football français. Si elle se confirme, ce serait un vrai coup de tonnerre. Karim Benzema pourrait être rappelé chez les Bleus après près de cinq ans et demi d’absence. Selon L’Équipe et Le Parisien, Didier Deschamps pourrait le convoquer afin de disputer l’Euro le mois prochain. Cette perspective fait naître un vent d’euphorie chez les supporters de l’attaquant du Real Madrid. Et ils sont nombreux. Le verdict tombera vers 20h20 lorsque le sélectionneur dévoilera les noms des 26 joueurs retenus pour le grand rendez-vous de l’été. Reste à savoir si Benzema y figurera bien.

Malgré des performances éblouissantes avec son club, le buteur de 33 ans n’a plus porté le maillot national depuis l’automne 2015. La faute notamment à l’affaire du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena, dont le procès aura lieu en octobre prochain. Et à certaines de ses déclarations dans la presse, mal vécues par Deschamps. Résultat: il faut remonter au 8 octobre 2015 pour trouver la trace du dernier match de Benzema avec les Bleus…

Un doublé et une passe décisive

Ce soir-là, les Français ont rendez-vous avec l’Arménie à l’Allianz Riviera de Nice, inaugurée deux ans plus tôt. Pour ce match amical, Karim Benzema est titulaire à la pointe de l’attaque, avec Mathieu Valbuena et Antoine Griezmann en soutien. L’entrejeu est animé par Lassana Diarra (de retour après une longue absence en sélection), Blaise Matuidi et Yohan Cabaye. Raphaël Varane et Mamadou Sakho forment la charnière centrale, Bacary Sagna et Patrice Evra occupent les couloirs. Hugo Lloris porte le brassard dans les buts.

Après une première demi-heure assez poussive, les joueurs de Didier Deschamps, quarts de finaliste du Mondial au Brésil l’an passé, accélèrent. A la conclusion d’un joli une-deux avec Benzema, Griezmann ouvre le score du droit (35e). Au retour des vestiaires, Cabaye double la mise d’une frappe enroulée à l’entrée de la surface (55e). Benzema se charge d’alourdir l’addition en fin de rencontre. D’abord de la tête sur un corner de Griezmann (78e), avant de remporter son face-à-face avec le gardien adverse, en profitant d’une déviation d’Anthony Martial (79e). Un doublé en deux minutes qui porte à 27 son total de réalisations avec les Bleus (en 81 sélections). De quoi dépasser Sylvain Wiltord au rang des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe de France.

Sorti sur blessure

Touché à la cuisse sur l’action de son deuxième but, Benzema est remplacé dans la foulée par Olivier Giroud et regarde sur le banc ses partenaires conclure la victoire (4-0). Cinq jours avant le début de l’affaire de la sextape de Valbuena… Depuis cette soirée niçoise, Benzema n’a plus été rappelé par Deschamps. Au point de croire que sa carrière internationale, entamée en 2007, était peut-être terminée. Mais finalement, les portes de Clairefontaine pourraient bien s'ouvrir à nouveau pour l’ancien surdoué de l’OL, auteur de 29 buts en 45 apparitions cette saison avec le Real Madrid. Avec la perspective de disputer son troisième Euro, après 2008 et 2012.