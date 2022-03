Equipe de France: "Les médias nous cassent", Véronique Rabiot défend son fils face aux critiques

Dans un entretien à Ouest-France, Véronique Rabiot, la mère et agent d'Adrien, prend la défense de son fils, vivement critiqué en Italie ces dernières semaines. Elle regrette le traitement médiatique réservé à sa famille.

Véronique Rabiot met les points sur les i. Dans un entretien accordé à Ouest-France, la maman et agent d'Adrien a défendu son fils face aux critiques dont il fait l'objet ces dernières semaines en Italie. "On ne lui a rien pardonné. Et ce dès ses 17 ans. Des erreurs, tout le monde en fait toute sa vie. On ne se rend pas compte que les footballeurs sont des adolescents quand ils commencent, qu’ils doivent grandir en tant qu’hommes. Ce ne sont pas des robots. En Italie, la presse dit qu’il est mauvais? Il ne s’en préoccupe pas et il joue d’ailleurs tous les matchs. J’aimerais que le grand public sache quel est le parcours des footballeurs pour accéder au haut niveau. Tout ce qu’on dit c’est: 'Ils sont trop payés etc'. Mais les gens ne savent pas à quel point cela leur demande des sacrifices, un mental d’acier", confie Véronique Rabiot.

"Les médias nous cassent"

La mère du joueur de la Juventus, actuellement en équipe de France, a tenu à apporter une précision après l'épisode dans les tribunes lors de France-Suisse, à l'occasion du dernier Euro. "L’image du petit garçon à sa maman ne reflète pas du tout la réalité. Je suis une personne autoritaire, c’est vrai, mes enfants me l’ont souvent reproché. Mais pas celle qu’on décrit dans les médias. Ce qui a été dit sur le soi-disant épisode survenu dans les tribunes entre moi et les familles de certains joueurs lors de France–Suisse à l’Euro 2021? Je ne peux pas en parler, il y a une procédure en cours. Maintenant, quand il y a diffamation, atteinte à la vie privée ou insultes, je saisis systématiquement le tribunal", poursuit-elle.

En octobre dernier, Fayza Lamari, mère de Kylian Mbappé, avait minimisé cet épisode qui avait marqué la fin des Bleus à l'Euro. "Il y a eu des échanges entre Madame Rabiot et Wilfrid (Mbappé, le père de Kylian, ndlr), avait-elle rappelé. Ce n’était pas avec moi. Mais c’est moi qui suis montée pour aller lui parler. Je lui ai dit ce que j’avais à lui dire en tant que maman et en tant que femme, à savoir que c’était assez déplacé, surtout devant Ethan. En revanche, ce qui m’a dérangée, c’est le traitement du lendemain. Elle a pris cher pour rien. Je trouve que c’est injuste. Il y a quelque chose que j’admire chez elle : elle a géré la carrière de son fils. Moi, j’ai Wilfrid qui a une place prépondérante. Je suis solidaire de Mme Rabiot parce que demain, ça m’arrivera. Vous devez entendre plein d’histoires sur moi. Sont-elles vraies ? Il paraît que je tenais des réunions secrètes en Hongrie pendant l’Euro!"

Dans la suite son interview à Ouest-France, Véronique Rabiot insiste sur sa volonté de rester dans l'ombre. "Je n’ai pas recherché la lumière, je n’ai pas besoin de cette notoriété, conclut-elle. Quand on me dit que je suis un personnage public, ça n’a pas de sens. D’où vient cette image négative? Je pense que c’est lié au fait que nous ne parlons pas assez aux journalistes. Donc, ils nous cassent. Mais j’ai le cuir épais. Je n’ai rien à prouver, nous n’avons rien à prouver. Je n’ai pas envie de me dévoiler et Adrien non plus. Il fait du foot, c’est sa passion et en dehors du terrain, il aimerait mener une vie discrète. Il n’a pas envie de s’expliquer ou de se justifier."