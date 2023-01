Equipe de France: "Ça n'a fait rire personne dans le foot français", Stéphane Guy embarrassé par les propos de Le Graët

Invité à commenter les propos polémiques de Noël Le Graët sur Zinédine Zidane, dimanche sur RMC, Stéphane Guy n’a trouvé aucune excuse au président de la FFF. Le consultant RMC a même fait part de sa gêne à chaque fois que "NLG" prend la parole désormais.

"Trop c’est trop." Invité d’Apolline Matin ce lundi sur RMC, Stéphane Guy s’est emporté contre les propos polémiques de Noël Le Graët à l’égard de Zinédine Zidane, tenus dimanche soir dans Bartoli Time.

Sur RMC, le président de la Fédération française de football assurait qu’il "[n’aurait] même pas pris au téléphone" Zidane, tandis que Didier Deschamps a été prolongé à la tête des Bleus samedi. Un mépris pour l’une des plus grandes légendes du foot français qui pourrait constituer le dérapage de trop? "Ça ferait presque rire quand on entend à froid les propos de NLG. Mais ça n'a fait rire personne hier (dimanche) dans le football français", regrette le consultant RMC.

"On est embarrassés, on est gênés"

"Ça a même mis tout le monde dans la gêne et l'embarras, comme à chaque fois que Noël Le Graët s'exprime désormais, poursuit-il. C'est un long chemin de croix qu'il a emprunté. Vous vous souvenez de la fameuse phrase du général De Gaulle à propos du maréchal Pétain disant que la vieillesse est un naufrage. Et on est un peu dans ce genre de pensée lorsqu’on écoute Noël Le Graët, qui a été l’un des grands dirigeants du football français et a eu des faits d’arme à son actif extrêmement importants."

Quand Apolline de Malherbe demande à Stéphane Guy si "NLG" fait désormais honte au football français, le consultant ne peut qu’acquiescer. "Oui on est embarrassés, on est gênés. Même chez ses partisans. Je pense que les membres du comité directeur de la Fédération, à chaque fois qu’ils l’entendent parler, doivent se demander ce qu’est devenu Noël Le Graët."

Face au tollé provoqué par les propos du président de la Fédé, même les joueurs de l’équipe de France s’autorisent à le reprendre en public, à l'image de Kylian Mbappé. "C’est du jamais-vu. Après que le président de la Fédération se soit exprimé sur RMC, moins de deux heures après, celui qui porte le football français au niveau international tweete pour le remettre à sa place", rappelle Guy. Le clan de Le Graët a lui fait savoir qu’il s’agissait d’une "maladresse" de la part du patron du foot hexagonal, fustigé par l'ensemble du monde du sport.