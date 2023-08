Equipe de France Espoirs: la première liste de Thierry Henry, avec Zaïre-Emery

Thierry Henry a dévoilé sa première liste, ce jeudi, pour les matchs face au Danemark (amical, le 7 septembre), puis en Slovénie (11 septembre) dans le cadre des qualifications à l’Euro 2025. Le Parisien Warren Zaïre-Emery est appelé pour la première fois.

Dix jours après sa nomination comme sélectionneur de l’équipe de France Espoirs et deux après sa présentation à la presse, Thierry Henry a dévoilé sa première liste des Bleuets, ce jeudi par le biais d’un communiqué. Il a retenu 21 joueurs pour la réception du Danemark en amical le 7 septembre (18h30, à Nancy), puis en Slovénie le 11 (18h) pour lancer les qualifications à l’Euro 2025.

Henry ne pense pas aux JO

Parmi eux figurent le Parisien Warren Zaïre-Emery (17 ans), encore jamais appelé à ce niveau après avoir connu les U16, U17, U18 et U19. Thierry Henry avait encensé le jeune milieu de terrain du PSG face à la presse, mardi.

"Je le suis depuis un certain moment, avait confié ‘Titi’. Il m'impressionne le plus au niveau de l'impact physique. Tu peux toujours avoir des joueurs en avance dans la compréhension du jeu. Pour avoir vu le match face à Lens (samedi dernier), la façon qu'il a de récupérer le ballon les pieds dans l'adversaire et de le faire tomber, même sans le vouloir. Les joueurs qui essaient de le faire tomber n'y arrivent pas. Voir un jeune aussi prêt dans l'impact physique, c'est exceptionnel."

Lors de sa présentation mardi, le champion du monde 1998 avait insisté sur sa grande priorité: bien débuter les qualifications à l’Euro 2025, avant de penser aux Jeux olympiques de Paris 2024. Il a, pour cela, pioché parmi la génération née après le 1er janvier 2002. Amine Adli, habitué des Espoirs français, est absent après avoir été convoqué par le Maroc.

La liste des Espoirs

Gardiens: Lavallée Lucas, Restes Guillaume, Risser Robin

Défenseurs: Baldé Thierno, Belocian Jeanuël, Estève Maxime, Gusto Malo, Kouassi Tanguy, Lukeba Castello, Matsima Chrislain, Merlin Quentin

Milieux: Agoumé Lucien, Akliouche Maghnes, Diarra Habib, Diouf Andy, Ugochukwu Lesley, Zaïre-Emery Warren

Attaquants: Barcola Bradley, Cherki Rayan, Kalimuendo Arnaud, Mara Sekou, Odobert Wilson, Wahi Elye