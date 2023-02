Equipe de France féminine: Bompastor soutient Wendie Renard et demande des "solutions dans l'intérêt de tous"

L'entraîneure de l'Olympique lyonnais féminin, Sonia Bompastor, a apporté son soutien à sa capitaine Wendie Renard, qui a déclaré vendredi mettre en suspens sa carrière en équipe de France pour demander des changements.

C'est un nouveau soutien de poids apporté à Wendie Renard. Vendredi, la capitaine de l'équipe de France avait annoncé se mettre en retrait de l'équipe de France tant que des changements n'auront pas lui, avant d'être suivie par Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani, Perle Morroni et Griedge Mbock. La défenseure de l'OL a depuis reçu le soutien de son entraîneure en club Sonia Bompastor.

"Il lui a fallu énormément de courage"

"Je soutiens Wendie dans sa décision, a clairement indiqué la technicienne en conférence de presse, à la veille de la réception de Bordeaux en D1 Arkema. C’est une position très dure sur le plan affectif, à quelques mois d’un Mondial et avant Paris 2024. Il lui a fallu énormément de courage pour aller au bout de ses idées quand on connaît son amour très fort pour le maillot de l’équipe de France."

Deux autres Lyonnaises, Griedge Mbock et Perle Morroni, ont imité leur capitaine et ont elles aussi taclé "le décalage qui subsiste entre l’organisation actuelle, les attentes que l’on a et les moyens qu’on nous donne pour lutter au haut niveau". Une situation regrettable pour l'ancienne milieu défensive aux 156 reprises.

"On ne doit pas en arriver là"

"Le foot féminin a pris l’habitude de faire les gros titres pour de mauvaises raisons et c’est regrettable. On ne doit pas en arriver là. On doit être en capacité à tous les niveaux, que ce soit à la Fédération ou en club, d’être à l’écoute, de montrer que les joueuses ont la possibilité de s’exprimer et de trouver des solutions", a-t-elle estimé.

"On ne peut pas écouter les joueuses dans toutes les circonstances et le rôle d’un staff est de prendre des décisions qui vont dans l’intérêt de l’institution ou de l’équipe qui est concernée. Mais aujourd’hui il y a Wendie et d’autres joueuses , et des sonnettes d’alarme ont déjà été tirées. Je le répète, c’est regrettable d’en arriver là et de ne pas avoir trouvé avant des solutions dans l’intérêt de tous", a terminé Sonia Bompastor.