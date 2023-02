Equipe de France féminine: le message fort de Griedge Mbock pour soutenir la fronde des Bleues

Actuellement blessée, la défenseure de l'OL et de l'équipe de France Griedge Mbock (27 ans, 71 sélections) a apporté son soutien à ses coéquipières chez les Bleues, tout en taclant "l'organisation actuelle" au sein du groupe, en "décalage" avec "les attentes" et "les moyens" données aux footballeuses françaises.

Ce n'est pas une annonce officielle d'une mise en retrait, mais c'est un signal fort envoyé par Griedge Mbock. La défenseure de l'Olympique lyonnais et de l'équipe de France féminine a publié un long message ce samedi pour dénoncer le climat hostile qui règne chez les Bleues. Actuellement blessée au genou depuis septembre et un match face à la Grèce avec la sélection, la joueuse de 27 ans (71 sélections) a apporté son soutien à Wendie Renard, Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto et Perle Morroni, qui ont annoncé tour à tour leur mise en retrait de l'équipe de France.

"Comme vous le savez je suis toujours en rééducation, et donc pas apte actuellement à pouvoir prétendre à une place au prochain Mondial. Néanmoins, dans le contexte actuel, je tiens à apporter tout mon soutien à ma Capitaine Wendie, exemplaire sur bien des plans et à mes coéquipières qui ont déjà pris la parole. C’est avant tout un cri du cœur qui, j’espère saura être entendu", explique l'ancienne joueuse de Guingamp.

"Aujourd’hui cela va beaucoup plus loin que ça"

Internationale depuis le 23 novembre 2013, Griedge Mbock a disputé deux Euros (2017, 2022) et la Coupe du monde 2019 en France. Associée le plus souvent à sa compère en club Wendie Renard, la défenseure est la cinquième joueuse à prendre publiquement la parole pour tirer la sonnette d'alarme sur ce qu'il se passe chez les Bleues.

"L’Equipe de France est au dessus de tout et le restera pour toujours, mais aujourd’hui cela va beaucoup plus loin que ça, poursuit Mbock. Il est temps de se pencher vraiment sur le décalage qui subsiste entre l’organisation actuelle, les attentes que l’on a et les moyens qu’on nous donne pour lutter au plus haut niveau."

Vendredi, la Fédération française a réagi pour la première fois depuis la bombe lâchée par la capitaine de l'OL et de l'équipe de France. "La FFF a pris connaissance des déclarations de Wendie Renard, Kadidiatou Diani et Marie-Antoinette Katoto. Son Comité exécutif, réuni le 28 février, se saisira de la question à cette occasion. La FFF tient à rappeler qu’aucune individualité n’est au-dessus de l’institution Équipe de France."