Equipe de France: Gignac toujours remonté contre les clubs de L1, dont l'OL, après le fiasco des JO 2021

Invité de Rothen s’enflamme sur RMC ce jeudi, André-Pierre Gignac, l'attaquant des Tigres de Monterrey, n’a toujours pas digéré le fiasco de l’équipe de France aux derniers JO en raison notamment du refus des clubs de libérer leurs joueurs.

A 36 ans, André-Pierre Gignac est toujours animé d’une grande soif de victoire. Alors, l’humiliation vécue par la France lors des derniers Jeux olympiques ne passe toujours pas auprès de l’attaquant français. Invité de Rothen s’enflamme sur RMC ce jeudi, l’ancien Marseillais a étalé son amertume contre les clubs français qui ont massivement refusé de libérer leurs joueurs sélectionnés (à l’exception de Montpellier avec Téji Savanier ou Nantes avec Randal Kolo Muani, par exemple). Résultat: une élimination dès le premier tour avec deux défaites cinglantes contre le Mexique (4-1) et le Japon (4-0) et une victoire miraculeuse contre l'Afrique du Sud (4-3).

"Tu laisses Guimaraes rejoindre sa sélection et tu refuses Caqueret avec la France? Ce n’est pas correct"

"Le regret que j’ai, c’est qu’on n’a pas été pris au sérieux, peste Gignac. Les prochains Jeux olympiques (en 2024) sont en France, c’est ça le problème et c’est ça qui m’a déçu. En France, on va tout faire pour que Kylian Mbappé vienne et avoir la grosse équipe. Mais, les Jeux olympiques d’avant, où il fallait faire bonne figuration pour arriver à Paris, les clubs ont refusé de laisser partir les joueurs. Je n’ai rien contre Lyon, j’adore M.Aulas, mon papa est copain avec lui. Mais Guimaraes (qui avait un accord pour cela dans son contrat) a fait les JO avec le Brésil. Donc tu laisses un Brésilien rejoindre sa sélection pour faire les JO et tu refuses Caqueret avec la France? Ce n’est pas correct."

Il rappelle le contexte ahurissant qui avait précédé le rendez-vous à Tokyo avec une équipe réunie à la va-vite, bien loin du Mexique, par exemple, qui érige la sélection en priorité. Gignac est ainsi en préparation avec son club des Tigres de Monterrey dès la mi-juin pour offrir du temps à la sélection au Mexique dans l’optique de la Coupe du monde. "Exactement, confirme l’attaquant. Quand nous (la France, ndlr) sommes partis aux Jeux olympiques, on a eu dix jours de préparation. Le Mexique, lui, a eu deux mois. Ils prennent vraiment ça très au sérieux. Ils ont envie de passer les 8es de finale à la Coupe du monde."

Séduit par Kolo Muani, Beka-Beka et Doukouré

Malgré ce souvenir olympique douloureux, Gignac a pu découvrir quelques joueurs de talents au sein de la sélection menée par Sylvain Ripoll. "Kolo Muani, c’est très fort, note-t-il. Beka-Beka (Lokomotiv Moscou), au milieu de terrain, c’est fort aussi. Après, il y a Ismaël Doukouré (Strasbourg), il avait 17 ans quand il est arrivé aux Jeux olympiques. Tu imagines tout ça? Les mecs, tu les sors de leur club, de leur préparation, tu les envoies aux JO… Moi, je l’ai pris très au sérieux. J’ai adoré entourer ces jeunes. Je suis un passionné et un compétiteur, mais je savais que contre le Mexique ça allait être compliqué."



Imagine-t-il participer aux JO 2024 à Paris? "J’aurais 38 ans, s’exclame-t-il. J’aurais toujours la dalle et je me sens hyper bien." Il ne s’interdit rien mais pas dans les mêmes conditions qu’au Japon.