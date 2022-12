Equipe de France: "L'ambiance était bonne quand Benzema était là", Stéphan dément un malaise autour du Ballon d'or

Guy Stéphan s'est présenté ce mardi face à la presse à quatre jours du quart de finale du Mondial 2022 contre l'Angleterre. L'adjoint de Didier Deschamps en équipe de France a nié un quelconque problème avec Karim Benzema et n'a pas souhaité s'étendre sur la possibilité que les Bleus soient meilleurs ou non avec le buteur du Real Madrid.

Arrivé avec le reste du groupe tricolore au Qatar, Karim Benzema a finalement déclaré forfait pour la Coupe du monde en raison d'une gêne musculaire. En son absence, Olivier Giroud s'est illustré avec trois buts et Kylian Mbappé a brillé en marquant à cinq reprises. A quatre jours du quart de finale des Bleus contre l'Angleterre (samedi à 20h, en direct commenté sur RMC Sport), Guy Stéphan n'a pas trop souhaité s'étendre sur le cas Benzema et sur le niveau de jeu potentiel de l'équipe avec le récent lauréat du Ballon d'or sur le terrain.

"D’abord, on a eu beaucoup de forfaits et de blessés. On en a eu quatre avant le début du rassemblement avec Paul Pogba, N’Golo Kanté, Mike Maignan et Presnel Kimpembe qui nous a rendu visite lundi. Ensuite, on en a eu trois avec Christopher Nkunku, Karim Benzema et Lucas Hernandez le premier quart d’heure du premier match, a rappelé l'adjoint de Didier Deschamps ce mardi face à la presse. Cela fait beaucoup de forfaits. Il a fallu beaucoup réfléchir par rapport à cela. Après, sur le fait que Karim se blesse, malheureusement, évidemment que s’il avait été là, la donne aurait sûrement été différente mais on ne saura pas."

>> Equipe de France: les infos EN DIRECT

Stéphan: "Pas la peine de se triturer les méninges"

Avec le forfait de Karim Benzema, Olivier Giroud a récupéré une place de titulaire et en a profité pour battre le record de buts de Thierry Henry en équipe de France. Mais pour Guy Stéphan, si les Bleus auraient joué différemment avec le Madrilène cela ne sert à rien de réécrire le passé. L'adjoint du sélectionneur a aussi tordu le cou aux rumeurs autour d'une meilleure ambiance depuis le départ de 'KB19'.

"Ce n’est pas la peine de se triturer les méninges pour savoir ce qui se serait passé. On est sur quelque chose qui malheureusement ne se passera pas, a encore lancé Guy Stéphan à l'attention des journalistes et des supporters. D’ailleurs, ce qui a été dit, à mon sens n’était pas juste. Il faut savoir que l’ambiance était bonne quand il était là et depuis qu'il est parti, elle est toujours bonne. Voilà. Et au niveau du jeu, évidemment qu’il y aurait eu des différences."

Et de conclure sur Karim Benzema en confirmant qu'il ne reviendrait pas au Qatar: "Mais je ne vais pas faire un cours tactique sur l’équipe avec Karim Benzema. Cela ne sert à rien car il n’est pas là et ne le sera pas jusqu’à la fin de la compétition."

Stéphan heureux de l'engouement autour des Bleus

Malgré l'absence du meilleur joueur de la planète en 2022, l'équipe de France a réussi à se hisser jusqu'aux quarts de finale du Mondial. Bras droit de Didier Deschamps depuis son arrivée à la tête des Bleus en 2014, Guy Stéphan a savouré aussi bien les résultats que le plaisir provoqué par les performances des Bleus.

"Il vaut mieux parler des joueurs qui sont présents, qui sont bien présents, et qui pour l’instant ont bien joué. Je trouve qu’en plus d’avoir des résultats cette équipe, puisqu’elle qualifiée pour un troisième quart de finale de la Coupe du monde consécutif pour la première fois de son histoire, c’est une chose et c’est factuel, a enchaîné le technicien. En plus, elle joue bien. Si j’en crois les nouvelles que j’ai de France, c’est une équipe qui plaît et c’est une équipe qui est beaucoup regardée donc on a qu’une seule chose à faire c’est continuer." Avec ou sans Karim Benzema, cette équipe de France n'a qu'une seule ambition: soulever le trophée le 18 décembre prochain à Doha.