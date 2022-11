Equipe de France: Giroud dans la liste, c'était "acté depuis un bon moment" selon Deschamps

Didier Deschamps affirme que la présence d'Olivier Giroud avec les Bleus à la Coupe du monde 2022 n'est pas une convocation de dernière minute, mais bien un choix acté depuis un certain temps.

Ce n'est pas le doublé contre le RB Leipzig en Ligue des champions qui l'a convaincu. Ni le superbe but face à la Spezia. Didier Deschamps assure que le nom d'Olivier Giroud (36 ans) était coché depuis un certain temps dans la liste de l'équipe de France pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. "Croyez-moi ou pas, c'est acté depuis un bon moment", a déclaré le sélectionneur français en conférence de presse mercredi.

"Il y a des éléments qui m'ont amené à réfléchir, a-t-il développé. Si je fais ce choix, c'est parce que j'ai confiance en Olivier et parce que la situation d'aujourd'hui n'est pas la même qu'à l'été 2021. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des éléments que je peux avoir après des discussions avec lui".

Confiance "sur" et "en dehors" du terrain

D'après lui, la convocation d'Olivier Giroud était décidée y compris "quand il était moins bien" avec l'AC Milan en début de saison: "Après le rassemblement de septembre, on ne peut pas dire qu'il ait été très performant en matière d'efficacité dans le mois qui a suivi". Début octobre, l'ancien d'Arsenal et de Chelsea a en effet connu un petit passage à vide, avec quatre matchs de championnat et deux de Ligue des champions sans marquer.

Didier Deschamps a ensuite ironisé sur l'exclusion (second avertissement) de l'attaquant milanais dans son dernier match pour avoir retiré son maillot après avoir trouvé le chemin des filets: "Il ne faut pas qu'il marque trop, car il prend des cartons rouges! Avec l'expérience, il va réussir à mieux gérer ces situations..."

Puis alors qu'il s'apprêtait à répondre à une autre question, le sélectionneur a tenu à envoyer un message fort à propos du rôle de l'intéressé dans ce groupe France: "Je lui fais confiance! Ça, il le sait. Sur le terrain, et en dehors du terrain".

Avec aujourd'hui 114 sélections en équipe de France, Olivier Giroud a de nouvelles opportunités de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Il est actuellement deuxième de ce classement avec 49 réalisations, derrière Thierry Henry qui en compte 51.