Equipe de France: Giroud ne pense pas à la retraite après la Coupe du monde

Olivier Giroud (36 ans), attaquant de l’équipe de France, ne se projette pas sur une potentielle fin de carrière internationale après la Coupe du monde. Il veut jusqu’à ce que son corps "dise stop".

Il est passé en quelques semaines de possible absent de la liste à quasiment titulaire. Comme il en a pris l’habitude depuis le début de sa carrière, Olivier Giroud (36 ans) arrive toujours à se rendre incontournable, même quand on ne croit plus trop lui. Alors, l’attaquant de l’équipe de France ne se projette pas sur une potentielle retraite internationale à l’issue de sa troisième Coupe du monde. Dans une interview au Parisien, il confie ne pas savoir s’il s’agira de la dernière de sa carrière.

"Je n’ai pas envie d’annoncer quoi que ce soit"

"Je ne me fixe aucune limite, confie-t-il. J’ai dit que ça pourrait être ma dernière compétition, mais je n’ai pas envie d’annoncer quoi que ce soit. Je jouerai jusqu’à ce que mon corps dise stop."

En l’absence de Karim Benzema, dont le forfait pour le Mondial a été officialisé samedi, le joueur de l’AC Milan part avec le statut de titulaire pour le remplacer à la tête de l’attaque des Bleus. Au Qatar, il va aussi devenir le joueur de champ français le plus âgé à disputer la Coupe du monde. Ce qu’il attribue à son "professionnalisme", son "sérieux" et sa "résilience".

"Je suis en sélection depuis maintenant onze ans, rappelle-t-il. Mon esprit de compétiteur me pousse sans cesse à aller chercher encore plus. J’ai soif de victoires. De trophées. A mon âge, pouvoir être aussi décisif et se sentir bien, c’est un véritable bonheur."

Muet en 2018 lors du titre mondial (il avait marqué contre la Suisse en 2014), Giroud tentera aussi au Qatar de dépasser le record de buts en sélections de Thierry Henry (51, Giroud en est à 49) même s’il assure que cela ne sera pas son objectif prioritaire. "Battre le record de Titi serait un bonus, mais l’objectif principal est d’aller le plus loin possible avec l’équipe en apportant ma pierre à l’édifice. Après, si je peux me rapprocher de lui…"