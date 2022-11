Coupe du monde: à 4 jours de France-Australie, la compo testée par Deschamps avec Dembélé, Giroud et Konaté

Lors de l'entraînement de l'équipe de France ce vendredi, qui avait lieu à huis clos, Didier Deschamps a aligné un onze en 4-2-3-1, selon les informations de RMC Sport. A quatre jours de France-Australie pour l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde, Ousmane Dembélé et Olivier Giroud étaient alignés en attaque.

Les Bleus ont fait leur premier entraînement à huis clos ce vendredi soir, à 20h00 heure locale au stade Jassim bin Hamad. Une séance durant laquelle Karim Benzema et Raphaël Varane étaient encore à part. C'est la deuxième séance de l'équipe de France à Doha. A quatre jours de l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde, face à l'Australie mardi, l'équipe des titulaires potentiels était organisée en 4-2-3-1.

Une charnière Upamecano-Konaté

Sans KB9 pour l'instant, les Bleus ont aligné une attaque avec Olivier Giroud en pointe. Derrière lui, un trio composé de Kylian Mbappé à gauche, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé à droite. Le joueur du Real Aurélien Tchouaméni et le pensionnaire de la Juve Adrien Rabiot étaient associés au milieu. En défense, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté formaient la charnière centrale.

La compo testée par Deschamps:

Lloris - Pavard, Upamecano, Konaté, Lucas Hernandez - Rabiot, Tchouaméni - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.

