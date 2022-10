Equipe de France: Giroud ne veut pas "se prendre la tête" avec la liste pour la Coupe du monde

Buteur sur penalty ce mardi en Ligue des champions avec l'AC Milan, Olivier Giroud a indiqué qu'il ne comptait pas "se prendre la tête" avec la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du monde, qui sera donnée le 9 novembre prochain.

Le 9 novembre prochain, Didier Deschamps annoncera sa liste de joueurs retenus pour la Coupe du monde au Qatar, qui se disputera du 20 novembre au 18 décembre. L'une des principales interrogations résidera dans la présence ou non d'Olivier Giroud, mis de côté lors de plusieurs rassemblements la saison dernière.

"Je me concentre sur Milan"

Champion d'Italie avec l'AC Milan pour sa première saison avec le club lombard, Olivier Giroud s'était signalé lors du dernier rassemblement en septembre par un but face à l'Autriche. En l'absence de Karim Benzema, le joueur de 36 ans avait été retenu directement, au contraire du mois de mars, où il avait attendu le forfait de l'attaquant du Real Madrid pour revenir, plusieurs mois après l'Euro 2021.

Buteur sur penalty face au Dinamo Zagreb en Ligue des champions ce mardi, Olivier Giroud a signé son sixième but de la saison en club. En forme, l'ancien buteur de Chelsea peut prétendre à être convoqué par Deschamps. "Chaque chose en son temps, je ne me prends pas la tête avec ça, a déclaré l'intéressé au micro de Bein Sports. Je me concentre sur Milan en toute sincérité. Je sais qu'il y en a pas mal qui pensent à ça, peut-être que ça joue dans la tête et qu'on ne joue pas libéré. Je ne pense pas à ça, il faut arriver en forme, on verra le 9 novembre."

Homme aux 114 sélections avec le maillot bleu, pour 49 buts, à deux unités du record de Thierry Henry, Olivier Giroud aura sans doute une dernière occasion de participer en cette fin d'année à une dernière grande compétition avec l'équipe de France. Dans un récent sondage réalisé par Harris Interactive pour RMC, 89% des Français souhaitaient voir Giroud au sein de la liste de Didier Deschamps. Fin du suspense le 9 novembre prochain.